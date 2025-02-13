Дослідження CIRP показало, що користувачі iPhone прискорили темп оновлення своїх смартфонів

Компанія CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) відстежує дані щодо темпів оновлення користувачами iPhone своїх смартфонів на нові моделі з 2014 року. Й раніше тенденція йшла на збільшення строку експлуатації перед придбанням новішої версії.

Такий “тренд” порушив COVID, коли власники вже не настільки старих iPhone виявили більше бажання апгрейднути пристрій. Наступні два роки мінімально повертали попередню динаміку, але 2024 рік трошки змінив статистику.

Так, згідно з даними CIRP, 33% користувачів, які оновлювали iPhone, працювали з попереднім три або більше років, до трьох років — 30%, до двох — 27%, а менше як рік — 9%. (Щоправда, десь вони загубили 1%, але принципової ролі він не зіграє.)

Для порівняння, у 2023 році ці частки становили 36, 33, 24 та 7 відсотків відповідно. Власне, це й вказує на те, що покупці нових моделей iPhone минулого року трошки прискорили темп в оновленні своїх смартфонів. І дуже схожі показники були й у 2020 році, коли почалися масові локдауни.

Конкретної причини цього разу в CIRP не назвали:

Пояснити це можна низкою факторів, зокрема постійними пропозиціями від операторів зв'язку та постійними стимулами оновлювати попередній смартфон приблизно через два роки після його придбання, навіть для тих, хто уклав угоду про купівлю у розстрочку.

Проте вони також зауважили, що загальне сповільнення продажів iPhone скоріше свідчить про те, що поточну тенденцію посунули власне “найбільш віддані” користувачі смартфонів Apple, які схильні до частіших оновлень.