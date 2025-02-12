Компанія Трампа запускає стратегічний “резерв токенів” для підтримки Bitcoin та інших криптовалют

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World Liberty Financial, нова криптоплатформа, у якій президент США Дональд Трамп має значну частку, оголосила про створення стратегічного резерву токенів, що покликаний підтримувати Bitcoin, Ethereum та інші криптовалюти, “які стоять на передовій реформування світових фінансів”. Про це пише Reuters.

World Liberty Financial була запущена за два місяці до президентських виборів у США. Трамп та його афілійовані особи володіють 60% акцій холдингової компанії й мають право на 75% доходів та 22,5 мільярда токенів.

Новий резерв токенів дозволить WLF зменшити волатильність ринку, дасть можливість компанії інвестувати в інноваційні проєкти в сфері децентралізованих фінансів та створити добре капіталізований резерв. Компанія також повідомила, що буде шукати стратегічні партнерства з фінансовими установами для внесення токенізованих активів у резерв WLF.

Окрім WLF, сім’я Трампа володіє контрольним пакетом акцій Trump Media & Technology Group, компанії, яка займається соціальними мережами та стрімінгом. 29 січня компанія оголосила про переорієнтацію на фінансові послуги, пов’язані з криптовалютою.

Нещодавно Дональд Трамп-молодший, старший син президента, виступив на саміті Ондо в Нью-Йорку, який отримав назву “Уолл-стріт 2.0”. Там Трамп і засновники компанії розповіли учасникам, більшість з яких представляли традиційні фінанси, що метою WLF є подолання розриву між світом криптовалют і роздрібними інвесторами.

Дональд Трамп-молодший підкреслив необхідність створення нормативно-правової бази, яка дозволить “криптовалютам процвітати”. Він зазначив, що криптовалюта — це “майбутнє фінансів” і “майбутнє американської гегемонії”.