Представлено Powerbeats Pro 2: спортивні TWS-навушники із датчиком пульсу

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Компанія Beats, яка належить Apple, представила нові спортивні повністю бездротові навушники Powerbeats Pro 2.

Новинка має трохи оновлений дизайн з гумовим корпусом і новою рамкою з нікель-титанового сплаву для вушного кріплення. Навушники стали на 20% легшими порівняно з попередньою моделлю. Зарядний чохол зменшився на 33% і тепер підтримує бездротову зарядку Qi. Пристрій також має захист від води та поту за стандартом IPX4.

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Новою функцією цієї моделі є вбудований моніторинг серцевого ритму. Кожен навушник оснащений оптичним сенсором, і разом вони можуть вимірювати кровотік у реальному часі. Навушники можуть інтегруватися з різними фітнес-додатками за допомогою доступних API та також працювати з Apple Health.

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Powerbeats Pro 2 отримали оновлену акустичну систему з новим двошаровим трансд'юсером та вдосконаленим підсилювачем. Трансд’юсери вирівняні з акустичним носиком для прямого звукового потоку, а нова акустично прозора сітка надає додатковий захист, не впливаючи на якість звуку.

Powerbeats Pro 2 використовують чип H2 від Apple, який також є в AirPods Pro 2. Він відповідає за рівень активного шумозаглушення, режим прозорості, а також за функцію просторового аудіо з відстеженням голови. Також в новинці є Adaptive EQ, який налаштовує звук під ваші індивідуальні вуха і форму слухового каналу, але працює лише при вимкненому ANC або режимі прозорості.

Powerbeats Pro 2 забезпечують до 8 годин роботи, а з зарядним чохлом автономність зростає до 36 годин при увімкненому ANC. Без цієї функції навушники працюватимуть до 10 та 45 годин відповідно.

Powerbeats Pro 2 коштуватимуть $249/€299 і будуть доступні в чотирьох кольорах: Jet Black, Quick Sand, Hyper Purple та Electric Orange. Навушники з’являться в продажу 13 лютого 2025 року.