Смартфони перестали бути основною платформою для YouTube в США, сервіс більше дивляться на телевізорах

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Генеральний директор YouTube Ніл Мохан оголосив, що телевізійні екрани офіційно випередили смартфони, як «основний пристрій для перегляду YouTube» у США. У своєму щорічному листі Мохан назвав цю подію доказом того, що «YouTube — це нове телебачення», повідомляє Hollywood Reporter.

«На відміну від “старого” телебачення, версія YouTube є інтерактивною та включає Shorts, подкасти, прямі трансляції, а також традиційний контент, як-от спорт, ситкоми та ток-шоу», — підкреслив Мохан.

При цьому YouTube продовжує домінувати на ринку стримінгових платформ, постійно займаючи перше місце у щомісячному звіті Nielsen’s Gauge, випереджаючи таких конкурентів, як Netflix. Перегляд на телевізорах став стратегічним пріоритетом для платформи, і минулого року кількість передплатників YouTube TV (аналог кабельного телебачення) перевищила 8 мільйонів.

Окрім акценту на телебаченні, Мохан окреслив три основні пріоритети для YouTube на 2025 рік:

1. Епіцентр культури:

Мохан підкреслив роль YouTube у висвітленні ключових культурних і глобальних подій. Від 45 мільйонів американців, які дивилися контент, пов’язаний із виборами, до вірусних моментів, як-от інтерв’ю Джо Рогана з президентом Трампом чи скетч Камали Гарріс на SNL, YouTube залишається розважальним центром реального часу. Компанія протягом року планує запровадити більше інструментів для підтримки подкастерів, покращення монетизації для авторів і спрощення пошуку подкастів.

2. Штучний інтелект для творців контенту:

Мохан анонсував зростаючі інвестиції YouTube в інструменти, які працюють на основі штучного інтелекту, для спрощення творчого процесу. «Хоча генеративні моделі ШІ є вражаючими, автори контенту кажуть, що їх найбільше захоплюють інструменти, які допомагають у повсякденній роботі, наприклад, генерування ідей для відео, заголовків чи мініатюр», — сказав він. Однією з ключових функцій є інструмент автодублювання, який перекладає відео кількома мовами. Цей інструмент, що наразі забезпечує понад 40% часу перегляду дубльованих відео, скоро стане доступним для всіх творців у Партнерській програмі YouTube.

3. Глобальні події на YouTube:

Мохан наголосив на ролі YouTube у трансляції важливих подій, таких як Олімпійські ігри, Супербоул і Кубок світу з крикету. Називаючи це здатністю платформи об’єднувати глобальну аудиторію в реальному часі.

«Від виборів до розваг, YouTube — це місце, де відбуваються найбільші події світу», — зазначив Мохан, підкреслюючи намір платформи розширити свій вплив як у створенні контенту, так і в культурній значущості.

З огляду на те, що телевізори тепер є домінуючим пристроєм для американських глядачів, а також завдяки новим інструментам і функціям для творців, майбутнє YouTube, здається, твердо закріплене у вітальнях глядачів, і скоро новий фокус платформи на великих екранах можуть відчути користувачі по всьому світу.