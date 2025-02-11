Розробник Brawl Stars заробив за 2024 рік $3 млрд, дохід зріс одразу на 77%

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Фінська компанія Supercell Oy, яка створила такі глобальні хіти яка Brawl Stars та Clash of Clans, забезпечила суттєве зростання фінансових показників для своєї материнської компанії Tencent Holdings, попри труднощі на ринку мобільних ігор, повідомляє Bloomberg.

У 2024 році шість ігор Supercell принесли майже $3 мільярди доходу, що на 77% більше порівняно з попереднім роком. Прибуток до сплати податків, відсотків, амортизації та зносу (EBITDA) перевищив $900 мільйонів, що також стало значним зростанням. Supercell, відповідно до фінського законодавства, щорічно публікує свої фінансові результати.

“Усі наші активні ігри зросли минулого року,” заявив генеральний директор Supercell Ілкка Паананен. “Це вперше за 10 років.”

Успіх Supercell припадає на складний період для мобільної ігрової індустрії, обсяг якої становить $81 мільярд. За даними Sensor Tower, продажі індустрії зросли на 4% у 2024 році, проте залишаються нижчими за пік 2021 року. Кількість завантажень щороку знижується з 2021-го, частково через оновлення конфіденційності Apple, що ускладнює залучення нових гравців. Попри ці виклики, Supercell, яка стала дочірньою компанією Tencent у 2019 році, продовжує перевершувати ринок.

Однією з основних складників цього успіху стала гра Squad Busters 2024 року, у якій гравці збирають коштовності для перемоги. Вона принесла понад $100 млн доходу за перші сім місяців. Як і інші ігри Supercell, Squad Busters працює за моделлю free-to-play, заробляючи через продаж цифрових предметів, таких як скіни та аватари.

Стійкий успіх Brawl Stars, випущеної у 2018 році, також зробив вагомий внесок. Гра, де користувачі змагаються у вигаданому парку розваг, тепер приносить близько $36 млн щомісяця, за даними Sensor Tower.

Паананен приписує успіх компанії її увазі до культури та інновацій, а не маркетингу. “Компанії мають подивитися на себе і запитати, чому вони не можуть створити нові інноваційні ігри,” сказав він. “Єдиний спосіб зробити це — більше ризикувати.”

Supercell також збільшила кількість співробітників, досягнувши 686 осіб у 2024 році — на 31% більше, ніж попереднього року, попри хвилі скорочень у галузі.