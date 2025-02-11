Ілон Маск зламав агенцію USAID, і тепер Китай готовий її замінити

У Непалі китайські чиновники, за повідомленнями Annapurna Express, запропонували уряду країни фінансування розвитку, яке має замінити допомогу від USAID. Водночас у стратегічно важливих островах Кука в Тихому океані очікують, що вихід USAID створить можливість для Китаю розширити свій вплив. У Колумбії, яка у 2024 році отримала близько $385 мільйонів фінансування від USAID, неурядові організації повідомляють про зацікавленість китайського уряду взяти на себе цю роль.

Ці ранні кроки підкреслюють занепокоєння тим, що вихід США створить вакуум, який швидко заповнить Китай у рамках своєї глобальної конкуренції з Вашингтоном.

«Китай уже налагоджує зв’язки з партнерами», – зазначив Франциско Бенкосме, колишній керівник політики USAID щодо Китаю під час адміністрації Байдена. «Вони заповнять прогалини в таких місцях, як Камбоджа та Непал, і це лише ті місця, про які ми вже знаємо».

Республіканські та демократичні аналітики застерігають, що зупинка USAID може послабити здатність США протистояти глобальним амбіціям Китаю. Майкл Соболік, експерт з Китаю у Hudson Institute та колишній помічник сенатора Теда Круза (R-Техас), наголосив на ролі USAID у наданні країнам, що розвиваються, альтернатив китайським інвестиціям, особливо у сфері інфраструктури та телекомунікацій. Він також зазначив, що USAID сприяло розвитку незалежних медіа в Африці та Південно-Східній Азії, де китайські державні медіа, такі як Xinhua, здобувають дедалі більший вплив.

«Так, у діяльності USAID були спірні моменти, які варто переглянути. Але не можна виливати дитину разом із водою. Пекін сподівається, що ми саме так і зробимо», – сказав Соболік.

Демократи з Комітету з питань китайської комуністичної партії Палати представників розкритикували рішення адміністрації Трампа як стратегічну помилку, яка посилить позиції Пекіна. У трьохсторінковому меморандумі, підготовленому демократами на чолі з конгресменом Раджею Крішнамурті (D-Іллінойс), наголошується на необхідності посилення роботи USAID для протидії інвестиціям і впливу Китаю.

«Коли Китайська комуністична партія агресивно інвестує за кордоном, перенаправляє ланцюги постачання і купує лояльність авторитарних режимів, Сполучені Штати мають подвоїти зусилля USAID, а не зупиняти їх», – йдеться у меморандумі.

Однак республіканці з того ж комітету утримуються від захисту USAID. У відповіді на запитання NatSec Daily комітет заявив, що має «повну довіру до здатності секретаря Марко Рубіо ефективно розв'язувати важливі питання прав людини та розвитку», але не прокоментував роль USAID.

Скорочення USAID відбувається в той час, коли Китай активно розширює свою ініціативу «Один пояс, один шлях» і посилює свою дипломатичну та економічну присутність у країнах, що розвиваються. Критики рішення адміністрації Трампа попереджають, що поступка цих територій Китаю може мати довгострокові наслідки для зовнішньої політики США та глобальної стабільності.

Зупинка програм USAID має негативний ефект в тому числі для українського технологічного сектору. Адже USAID відіграв ключову роль у розробці Diia.City — правового та податкового середовища, яке з 2022 року залучило понад 1300 IT-компаній, а також у підтримці більш ніж 265 стартапів і технологічних компаній для участі у 29 глобальних технологічних делегаціях у Європі та Америці. Крім того, для розвитку сфери кібербезпеки USAID співпрацював з українськими університетами та кібербезпековими компаніями.

Також USAID підтримував цифровізацію державних послуг і прозорих систем закупівель через платформи «Дія» та Prozorro. Завдяки програмі Cyber Diagnostics, малі та середні підприємства могли безплатно оцінити безпеку своїх цифрових інфраструктур. Окрім цього, програма ReskillUA надала для 30 000 українців доступ до онлайн-курсів і сертифікацій у ключових сферах, таких як відбудова, відновлення, бізнес і технології.