Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту

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Про це оголосили на Паризькому саміті з питань ШІ, де президент Еммануель Макрон представив ініціативу в рамках ширшої хвилі інвестицій у ШІ, що оцінюється у 109 мільярдів євро. «Нам не потрібно бурити; нам достатньо лише під'єднати», — пожартував Макрон під час свого виступу, натякаючи на популярний з 2008 року серед республіканців в США слоган «Бури, крихітко, бури!» на підтримку збільшення видобутку нафти та газу, який часто повторює Дональд Трамп.

Реалізацією проєкту займеться компанія FluidStack, яка спеціалізується на створенні обчислювальної інфраструктури для ШІ. Початок будівництва заплановано на третій квартал 2024 року, а перша черга центру зможе розмістити близько 120 тисяч чипів NVIDIA для ШІ. У разі повного розгортання до 2028 року центр зможе розширитися до 500 тисяч чипів, а до 2030 року його потужність може досягти 10 гігаватів.

Для фінансування першої фази проєкту FluidStack планує залучити власні кошти та кредити на суму 10 мільярдів євро. Компанія також розглядає інноваційні механізми фінансування, аналогічні тим, які використовують у США, зокрема залучення кредитів під забезпечення чипів NVIDIA.

Попри глобальний дефіцит чипів, співзасновник FluidStack Цезар Макларі висловив упевненість у можливості забезпечити необхідне обладнання. «NVIDIA повідомила мені, що надасть ці чипи, коли вони нам знадобляться», — зазначив Макларі.

Розвинена ядерна інфраструктура Франції дає значну перевагу для енергоємних операцій у сфері ШІ. З 57 реакторами, які забезпечують понад дві третини електроенергії країни, Франція виробляє більше енергії, ніж споживає, експортуючи її надлишок. Макрон неодноразово підкреслював, що низьковуглецева та доступна енергія є ключовим елементом стратегії Франції у сфері ШІ.

Проєкт FluidStack є аналогом Stargate, який реалізується в США за підтримки SoftBank та OpenAI. Цей американський проєкт у Техасі планує використовувати 1,2 гігавата енергії для розробок у галузі ШІ. Виділяючи ядерну енергію для ШІ, Франція прагне стати ключовим гравцем у глобальній гонці за лідерство в інноваціях.

Проєкт FluidStack є лише одним із численних оголошень, зроблених під час Паризького саміту. Brookfield Asset Management заявила про намір інвестувати 20 мільярдів євро в інфраструктуру ШІ у Франції, включно з дата-центрами, чия загальна потужність до кінця десятиліття має досягти 1,5 гігавата.

Крім того, Об’єднані Арабські Емірати та Франція оголосили про спільний проєкт створення ШІ-кампусу у Франції, який також використовуватиме 1 гігават електроенергії, що, за оцінками французьких чиновників, потребуватиме десятків мільярдів євро.

Якщо проєкт FluidStack буде реалізований, це може суттєво змінити баланс розвитку ШІ на користь Європи. Попри домінування американських техногігантів, таких як OpenAI, Microsoft і Google, нові ініціативи у Франції можуть допомогти континенту на рівних змагатися на світовій арені.