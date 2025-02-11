Президентка Єврокомісії анонсувала €200 млрд інвестицій у штучний інтелект

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче залучити €200 мільярдів приватних та публічних інвестицій у розвиток індустрії штучного інтелекту в Європі. Про це вона заявила під час Глобального саміту зі штучного інтелекту у Парижі, повідомляє Business Times.

За словами Ляєн, Європейський союз дасть €50 мільярдів, а всю решту суми планують отримати від інвесторів, поставників та інших представників індустрії. Президентка Єврокомісія також відзначила, що перегони за штучний інтелект ще далека від закінчення, й що ЄС хоче пришвидшити інновації.

Ляєн зазначила, що зі залучених коштів, €20 млрд піде для фінансування чотирьох гігафабрик штучного інтелекту "аби забезпечити відкриту спільну розробку найскладніших моделей штучного інтелекту. Початкове фінансування буде залучене з наявних програм із цифровим компонентом.

Разом з тим, президента Єврокомісії заявила, що ЄС зробить свій суперкомп'ютер доступним для найкращих стартапів та науковців.

"Ми хочемо, щоб штучний інтелект був силою для добра. ШІ вимагає конкуренції, але ШІ також вимагає співпраці", – зазначила Ляєн.

Разом з тим, Ляєн відзначила, що штучний інтелект потребує впевненості людей у тому, що він буде безпечним. Вона також додала, що безпека нових технологій має бути й в інтересах бізнесу. Попри це, Ляєн сказала, що Єврокомісія повинна зробити розробку штучного інтелекту простішою, а не вводити ще більше обмежень.

Нагадуємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон також оголосив, що його країна планує інвестувати €109 млрд у штучний інтелект, зокрема у побудову нових центрів обробки даних.