OpenAI закінчує розробку власного чипа для штучного інтелекту

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI вже перебуває на фінальній стадії розробки власного чипа для штучного інтелекту й протягом кількох наступних місяців планує розпочати виробництво з TSMC. Про це повідомляє Reuters.

Компанія планує розпочати масове виробництво у 2026 році та може передати TSMC фінальний дизайн уже найближчими місяцями. Перше тестове виробництво триватиме приблизно шість місяців і коштуватиме десятки мільйонів доларів, якщо OpenAI не вирішить інвестувати значно більше для прискорення процесу.

Немає гарантії, що перші тестові чипи працюватимуть належним чином, тому компанії, ймовірно, доведеться усувати недоліки та повторно запускати тестове виробництво.

OpenAI розглядає власний чип як стратегічний інструмент для посилення позицій у переговорах із постачальниками чипів. Також це допоможе компанії зменшити залежність від NVIDIA.

Чип розробляє внутрішня команда з близько 40 людей, якою керує голова апаратного підрозділу компанії Річард Хо у співпраці з Broadcom. Раніше Хо працював у Google, де також був залучений до розробки власного чипа для ШІ.

OpenAI планує використовувати власний чип як для навчання, так і для запуску мовних моделей, проте основний фокус – саме на їх виконанні. Чип розгорнуть у невеликому масштабі, і він відіграватиме лише незначну роль в інфраструктурі компанії.

За даними джерел, виробництво навіть однієї версії чипа може коштувати OpenAI понад $500 мільйонів. Якщо врахувати витрати на програмне забезпечення та периферійні пристрої, загальна сума може подвоїтися.