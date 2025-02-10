У Каліфорнії запустили найшвидший у світі суперкомп'ютер El Capitan, його використовуватимуть для захисту ядерного потенціалу США

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У Ліверморській національній лабораторії в Каліфорнії запустили суперкомп’ютер El Capitan вартістю $600 мільйонів, який став найшвидшим у світі. Цей комп’ютер буде використовуватися для виконання важливих та секретних завдань. Про це повідомляє Space.com.

El Capitan буде використовуватись для досліджень у галузі національної безпеки, зокрема для розробки нових матеріалів, фізики високої щільності енергії, аналізу ядерних даних та проєктування зброї. Одним із завдань суперкомп’ютера буде забезпечення безпеки ядерного арсеналу США без необхідності підземних випробувань.

Фактично суперкомп'ютер, який був у розробці з травня 2023 року, запустили у листопаді 2024, але експлуатація розпочалася лише 9 січня 2025. Після першого запуску, продуктивність El Capitan оцінили у 1,742 exaFLOPS, а його пікова продуктивність складає 2,746 exaFLOPS. Це третій суперкомп'ютер в історії, що зміг досягнути такої швидкості.

Продуктивність суперкомп’ютерів, таких як El Capitan, вимірюється в операціях з плаваючою комою на секунду (FLOPS), де кожна операція є математичним розрахунком. Ноутбуки можуть досягати кількох сотень gigaFLOPS (1 трильйон операцій), тоді як exaFLOPS становить 1 квінтильйон (10^18) операцій на секунду.

Найближчим суперкомп’ютером до El Capitan є Frontier у Національній лабораторії Оук-Ріджс в Теннессі. Його стандартна продуктивність становить 1,353 exaFLOPS, а пікова — 2,056 exaFLOPS.

El Capitan, розроблений компанією Hewlett Packard Enterprise, досягає таких потужностей завдяки використанню 44 544 прискорювачів AMD MI300A, які поєднують чипи AMD EPYC Genoa та графіку AMD CDNA3. Вони мають понад 11 мільйонів ядер та оснащені 128 ГБ пам’яті з високою пропускною здатністю, спільною для центрального процесора і графіки.