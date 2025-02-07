Spotify та Warner Music уклали угоду, яка дозволить запустити новий рівень підписки

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Spotify та Warner Music Group уклали нову угоду про дистрибуцію, спрямовану на “формування майбутнього аудіовізуального стрімінгу”. За словами Spotify, це сприятиме розширенню каталогу аудіо- та відеоконтенту, а також впровадженню нових рівнів підписки.

Компанії не розголошують деталі угоди. Також не було жодної конкретики щодо майбутніх пропозицій підписки.

Нещодавно Spotify підписала схожу угоду також з Universal Music Group. У цій угоді згадувалась нова підписка Super Premium, яка надає доступ до якіснішого аудіо.

Гендиректор Spotify Деніел Ек у коментарі до останнього фінансового звіту зазначив, що новий, дорожчий тариф з’явиться у 2025 році, а компанія активно шукатиме способи запропонувати користувачам “новий музичний досвід”.

Нова угода з Warner Music Group також запроваджує модель прямого ліцензування з Warner Chappell Music, яка, за словами Spotify, "ґрунтується на чинних домовленостях між компаніями" щодо виплати роялті артистам.

Нагадаємо, Spotify в середньому платить артистам менше, ніж інші стримінгові сервіси, такі як Apple Music, YouTube Music та Amazon Music. Керівник музичних комунікацій Spotify Кріс Маковскі відповів на це, що компанія оптимізує свою роботу для "вищих загальних виплат", а вищі ставки за потік конкурентів пояснює "низьким рівнем залученості" на сервісах, де підписники "слухають менше музики".