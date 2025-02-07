Що дивляться на MEGOGO: український сервіс показав статистику за 2024 рік

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки 2024 року та представив рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи в Україні.

"Протягом року бібліотека MEGOGO поповнилася понад 6 тисячами одиниць нового контенту у VOD та LIVE. Компанія продовжила активно інвестувати в українськомовне озвучення, виділивши на це 38 млн грн, як і у 2023 році. На власній студії MEGOGO VOICE та у співпраці з партнерами створено 3 825 годин озвучки українською для фільмового, серіального, дитячого та іншого контенту", – повідомили в компанії.

Користувачі проводили з MEGOGO в середньому одну годину на день, тобто 365 годин на рік. Найпопулярнішим пристроєм для перегляду став Smart TV, а найуживанішим емодзі на інтерактивах ТБ – прапор України.

Завдяки антипіратській діяльності MEGOGO за минулий рік із пошукової видачі Google виключено 527 тис. сторінок піратських сайтів, видалено понад 140 тис. піратських копій контенту. Для блокування партнерам-правовласникам передано понад 195 тис. посилань на піратські копії контенту. З "маркетів" видалено 14 застосунків, закрито 75 груп і каналів у месенджерах та 303 спільноти у соціальних мережах.

Безбарʼєрність контенту: соціальна ініціатива MEGOGO "Дивись як Чутно" відзначила десятиріччя діяльності. У 2024 команда проєкту переклала жестовою мовою 63 спортивні трансляції, а платформа запропонувала 52 720 хвилин контенту з аудіоописом та 58 080 хвилин із перекладом жестовою мовою. Крім того, MEGOGO підписав декларацію про співпрацю з ГО "Бізнес без бар’єрів", обʼєднавши зусилля з ініціативою першої леді України Олени Зеленської.

КОНТЕНТ

Топ #1 у 2024 році

"Дюна: Частина друга" – #1 фільм за кількістю проданих одиниць

"20 днів у Маріуполі" – #1 український фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах

"Сам удома" – #1 фільм за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті

"Гра престолів" – #1 серіал за загальною тривалістю перегляду в годинах у передплаті

"Пуаро" – #1 серіал за загальною тривалістю перегляду у безплатному перегляді

"Дюна" – #1 аудіокнига за середнім показником покупки, тривалості слухання та унікальних користувачів

"UA-Футбол" – #1 подкаст за середнім показником тривалості слухання та унікальних користувачів

"Найінстаграмніший Омлет Пуляр" – #1 освітній курс у безплатному перегляді

"Пес Патрон" – #1 безбарʼєрний контент у VOD

Бокс. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі – #1 спортивна подія у перегляді жестовою мовою

Із повним рейтингом, який додатково включає спортивний і дитячий контент можна ознайомитися тут.

ФІЛЬМИ

Покупка (TVOD)

Найбільш очікуваним фільмом стала американська науково-фантастична історія режисера Дені Вільнева "Дюна: Частина друга". Друге почесне місце за покупками займає український оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова. З урахуванням передзамовлення, у премʼєрний вікенд було відкрито понад 21 тисячу доступів до фільму на медіасервісі. Фільм встановив новий рекорд на MEGOGO серед документальних фільмів, а також став одним із лідерів загального рейтингу, поруч із найгучнішими голівудським стрічками.

За ним рейтинг MEGOGO формує бойовик "Праведник 3: Остання глава", фантастика "Дедпул і Росомаха", історичний фільм "Оппенгеймер", супергероїка "Аквамен і Загублене королівство", "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", детектив "Бджоляр", ромком "Люблю тебе ненавидіти" та роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін".

Передплата (SVOD)

Серед лідерів за переглядами другий рік поспіль на MEGOGO стали новорічні хіти "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Далі особливе місце в серцях глядачів займають всі фільми про "Гаррі Поттера".

Лідирує в цьому рейтингу і детектив "Бджоляр" із Джейсоном Стетгемом. Згодом ця премʼєра на MEGOGO перейшла в передплату. Також глядачам до вподоби фантастика "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та екшн "Аудитор". Ці сюжети закривають пʼятірку лідерів.

Вирвалися в другий топ 5 фільмів за передплатою бойовик Гая Річі "Гнів людський" та культова комедія "Дружина напрокат" із Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Разом із ними закривають десятку "Місія неможлива: Розплата", "Сутінки" та "Джон Уік 4".

Безплатний перегляд (AVOD)

Багато стрічок на MEGOGO доступно безплатно. Це історії різних жанрів українського та світового кінематографа. Найдовше люди дивилися комедію про фінансові піраміди "Вовк з Уолл-стріт", потім список доповнює романтичний серіал "Кохання напрокат". Крім цих сюжетів, список лідерів за безплатним доступом формують ще такі історії:

"Темний спадок" | MGG7

"Вовк і лев" | MGG2

"Шалена карта" | MGG4

"Гра тіней" | MGG7

"Гаряча відпустка" | MGG0

"Голодні ігри: У вогні" | MGG8

"Незаперечний 4" | MGG3

"Екзотичне весілля" | MGG6

Українське виробництво

Топ українських фільмів у 2024 році кардинально змінився. Минулої зими світ побачив премʼєру "20 днів у Маріуполі" – історичний репортаж облоги Маріуполя в лютому-березні 2022 року. Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василісою Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою стали прикладом, як ще раз нагадати світу про війну в Україні.

Наступним десятку підкорив український роуд-муві за однойменною повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". А також – фільм "Носоріг" про шалені 90-ті в Кривому Розі.

Якщо виділити лідерів виключно серед стрічок українського виробництва та в копродукції з іншими країнами – почесне місце в десятці вже вкотре тримає "Снайпер. Білий Ворон", що засновано на реальних подіях війни на Донбасі, а головний герой – актор Павло Алдошин наразі захищає Україну у лавах ЗСУ.

Другу пʼятірку фільмів у десятці відкриває комедія про двох братів-близнюків "Люксембург, Люксембург". Далі – екранізація твору "Максим Оса та золото Песиголовця", де виконавець головної ролі, актор та військовослужбовець Василь Кухарський, помер у грудні 2023 року від поранень, отриманих на фронті. Рейтинг заривають детектив "Ціна правди", комедія з Притулою "Секс і нічого особистого", документальний фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" та музична драма "Королі репу".

СЕРІАЛИ

Передплата (SVOD)

Почесне перше місце в топі займає "Гра престолів" від HBO. Закриває рейтинг приквел до "Дюни" – серіал "Дюна: Пророцтво". У топі ще тримаються два проєкти від HBO: "Елементарно" та "Дім Дракона". Решту топу складають ще 6 серіалів – "Секс і місто", "Клан Сопрано", "Справжній детектив", "Єллоустоун", "Спадкоємці", "Пінгвін".

Безплатний перегляд (AVOD)

Культовий серіал про детектива Еркюля Пуаро настільки зацікавив глядачів, що посів перше місце в топі за безплатним переглядом. Знято за мотивами роману Агати Крісті, має рейтинг MGG 7.7 та IMDb 8.6 із 10. Далі місце з "Пуаро" розділяють не менш культові детективи "Шетланд", "Віра", "Міст", "Міс Марпл" та "Розслідування Мердока". Але українські серіали також не відстають, адже користувачам став до вподоби "Плут" про колишнього вʼязня, який почав співпрацювати з поліцією.

Детективний список переривається мелодрамою українського виробництва "Жіночий лікар. Нове життя". У новій версії головний герой змушений переїхати в Київ із Сєвєродонецька після того, як його дім та місце роботи зруйнували російські ракети. І розбавляють цей список ще історичні драми: "Полдарк" та "Вікторія".

Саме детективи – найпопулярніший жанр серед авдиторії в категорії безплатного контенту: 7/10 позицій.

РОЗДІЛ "ОСВІТА" НА MEGOGO

1 вересня 2024 року медіасервіс MEGOGO відзначав першу річницю розділу "Освіта", залучивши понад 1 млн користувачів на платформі. Безліч контенту в ньому доступно безплатно, і ось що вивчали найчастіше.

1 щабель. Найінстаграмніший Омлет Пуляр – відео з кулінарного курсу Ольги Мартиновської.

2 місце. Марафони з вивчення англійської від Study Less – уроки мови за рівнями й темами.

3 місце. Науковиці – документальні відео про 4 українських жінок в науці від INSCIENCE.

А ще випуски для дітей різного віку: УНІВЕРCHECK, Всеукраїнський урок з ментального здоров'я для 7-11 класів, анімований комікс "Ден і Рора проти корпорації С", розвивальні казки "Іскорки суперсил" для малечі 2-6 років. А ще актуальні проєкти для українців: освітні серіали від Дія.Освіта та "Курс тактичної медицини" від СБУ. Усі матеріали доступні у вільному доступі на будь-якому пристрої, щоб навчатися зручно.

РОЗДІЛ "АУДІО" НА MEGOGO

Кількість унікальних користувачів, які за рік слухали аудіопродукти на сервісі становила 1 265 738.

Аудіокниги

MEGOGO випустив першу ліцензійну аудіокнигу культового науково-фантастичного роману "Дюна" українською мовою, і вона посіла перший щабель у рейтингу найпопулярніших продуктів за рік. Для цього компанія підписала угоду на 5 років з правонаступниками автора Френка Герберта. Саме ця новинка посунула на друге місце лідера 2023 року серед аудіокнижок – "1984" від Джорджа Орвелла.

Решта в рейтингу – роботи українських авторів. "Суча дочка" Валентини Мастєрової, що номінована на Шевченківську премію. Дві книжки Андрія Любки в озвученні автора: "У пошуках варварів" та "Спати з жінками". Стабільні хранителі рейтингу – "Радіо Ніч" Юрія Андруховича та "Район Д" Артема Чеха. А ще – дві добірки казок та легендарна "Конотопська відьма".

Подкасти

Спортивний фланг тримають "UA-Футбол", "Футбольне ЄВРО-2024", F1Podcast та "SportHub Єврофутбол". Усі, крім другого – стабільно тримають рейтинг. Подкаст про Формулу-1 Макса Подзігуна взагалі став переможцем професійної премії подкастерів "СЛУШНО-2024". А от "Футбольне ЄВРО-2024", присвячений головному спортивному інфоприводу року – новачок. І хоча матчі Чемпіонату світу позаду, його продовжують слухати й досі.

Не тільки дивимося, а й слухаємо – з цією трійкою подкастів: "Віра в кіно", Serial Podcast і "Татова касета". Про новини розкаже "Війна в Україні" від Radio NV, а малечу тим часом розважать "Суспільне Казки", що займають другу позицію в рейтингу.

БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ ВІД "ДИВИСЬ ЯК ЧУТНО"

VOD-контент жестовою мовою

Перше місце заслужено забирає мультфільм "Пес Патрон". Багатосерійний проєкт українських мультиплікаторів, знятий на базі кіностудії Plastic Bag. Режисером картини стала художниця, продюсерка й телевізійна постановниця Анастасія Філілєєва. В основу сюжету покладено реальні факти із життя Патрона – собаки породи Джек-Рассел-тер’єр, що перебуває в штаті Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Далі рейтинг доповнюють: