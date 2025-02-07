Meta завантажила терабайти даних з торентів для тренування ШІ

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У січні Meta отримала судовий позов від письменників, у якому компанію звинувачували у нелегальному використанні піратського контенту з торентів для тренування своїх великих мовних моделей Llama. Як виявилося з нових документів, компанія завантажила щонайменше 81,7 ТБ даних (це приблизно 17.1 млн електронних книг), повідомляє ArsTechnica.

Інформація про обсяг завантаженого з торентів контенту стала відомою завдяки нещодавно оприлюдненим електронним листам співробітників компанії. Автори заявляють, що ці листи містять “найбільш викривальні докази” незаконної діяльності компанії.

Згідно з новими доказами, Meta завантажила з 81,7 терабайта даних з торентів використовуючи різні приховані бібліотеки через сайт Anna's Archive. Як йдеться у судовій заяві авторів, щонайменше 35,7 ТБ даних було завантажено з Z-Library та LibGen. Разом з тим, у заяві стверджують, що до цього Meta завантажила з LibGen ще 80,6 ТБ даних.

Крім того, нові докази вказують на те, що працівники Meta намагалися не використовувати сервери Facebook під час завантаження даних, щоб уникнути ризиків, що хтось зможе їх відстежити. Разом з тим, працівники компанії нібито змінили налаштування у такий спосіб, щоб видавати якомога менше сідів для інших користувачів.

У зв’язку з новими доказами, письменники намагаються знову викликати на допити співробітників Meta, причетних до завантаження піратського контенту.

Нагадуємо, що коли судовий позов тільки но подали, у ньому також розповіли, що Марк Цукерберг, який заперечував будь-яку причетність до використання піратського контенту, насправді знав, що відбувається та навіть дозволив завантажувати нелегальний вміст.