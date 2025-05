Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити технологічне лідерство США

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити, як його компанія може допомогти чинній адміністрації захистити та просувати американське технологічне лідерство за кордоном. Про це пише Bloomberg.

Енді Стоун, речник Meta, підтвердив візит гендиректора компанії у пості в X, проте не вдавався у подробиці зустрічі. Цей візит є продовженням активної політики Цукерберга щодо налагодження стосунків з урядом США.

Mark Zuckerberg was at the White House today to discuss how Meta can help the administration defend and advance American tech leadership abroad. https://t.co/604aHOV1yG

Протягом останніх кількох тижнів Марк Цукерберг висловлював позитивні думки про Дональда Трампа і неодноразово зазначав, що новий президент сприятиме домінуванню американських технологічних компаній. Зокрема, він вважає, що Трамп допоможе компаніям, таким як Meta, перемогти конкурентів за кордоном та захистить їх від регуляторних бар’єрів.

Крім того, раніше Марк Цукерберг під час загальної зустрічі зі співробітниками Meta зазначив, що у компанії нарешті з'явилася можливість "побудувати продуктивне партнерство з урядом Сполучених Штатів" і що цією можливістю скористаються. Він також зазначив, що технологічні компанії разом з новою адміністрацією зможуть "краще служити громаді" та просувати інтереси США.

Разом з тим, під час інтерв’ю зі скандальним подкастером Джо Роганом Марк Цукерберг звернувся до уряду США з закликом підтримати американські компанії в боротьбі за лідерство в галузі штучного інтелекту.

"З'являється велика конкуренція. Я думаю, уряду легко вважати, що США будуть лідерами в усіх цих питаннях, але насправді це дуже напружена конкуренція, і нам потрібна допомога. Нам потрібно, щоб вони [уряд США] були силою, яка допомагає нам досягати цих цілей.", – заявив Цукерберг.