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Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити технологічне лідерство США

Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити технологічне лідерство США
Meta з Марк Цукерберг
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
7 лютого, 11:57
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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити, як його компанія може допомогти чинній адміністрації захистити та просувати американське технологічне лідерство за кордоном. Про це пише Bloomberg.

Енді Стоун, речник Meta, підтвердив візит гендиректора компанії у пості в X, проте не вдавався у подробиці зустрічі. Цей візит є продовженням активної політики Цукерберга щодо налагодження стосунків з урядом США.

Бізнес Meta США Марк Цукерберг Дональд Трамп
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