Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити технологічне лідерство США

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг відвідав Білий дім, щоб обговорити, як його компанія може допомогти чинній адміністрації захистити та просувати американське технологічне лідерство за кордоном. Про це пише Bloomberg.

Енді Стоун, речник Meta, підтвердив візит гендиректора компанії у пості в X, проте не вдавався у подробиці зустрічі. Цей візит є продовженням активної політики Цукерберга щодо налагодження стосунків з урядом США.