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Google запускає нові версії Gemini, включно з мислячою моделлю

Google запускає нові версії Gemini, включно з мислячою моделлю
gemini-2-0-flash
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
6 лютого, 09:01
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Google анонсувала оновлення для Gemini – свого ШІ-продукту, який конкурує з ChatGPT, DeepSeek та Apple Intelligence.

Користувачі додатка Gemini тепер можуть отримати доступ до експериментальної моделі Gemini 2.0 Flash Thinking, яка навчена розбивати запити на серію кроків для покращення своїх можливостей міркування. Нова модель демонструє свій процес мислення, надаючи користувачам розуміння того, чому вона відповідає саме так.

Google Анонси ШІ Gemini Gemini 2.0 Flash Thinking Gemini 2.0 Pro
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