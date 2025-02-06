Google запускає нові версії Gemini, включно з мислячою моделлю

Google анонсувала оновлення для Gemini – свого ШІ-продукту, який конкурує з ChatGPT, DeepSeek та Apple Intelligence.

Користувачі додатка Gemini тепер можуть отримати доступ до експериментальної моделі Gemini 2.0 Flash Thinking, яка навчена розбивати запити на серію кроків для покращення своїх можливостей міркування. Нова модель демонструє свій процес мислення, надаючи користувачам розуміння того, чому вона відповідає саме так.

Також зʼявилась версія 2.0 Flash Thinking, яка може взаємодіяти з такими додатками, як YouTube, Пошук Google та Google Maps.

Ще доступна експериментальна версія Gemini 2.0 Pro. Google стверджує, що це наразі найкраща модель для програмування та відповіді на складні запити. Gemini 2.0 Pro доступна в Google AI Studio, Vertex AI та в додатку Gemini для підписників Gemini Advanced.

Крім того, модель Gemini 2.0 Flash-Lite доступна в Google AI Studio, і Google заявляє, що це найбільш економічно ефективна модель на сьогодні.

Моделі Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental та 2.0 Pro Experimental починають розгортатися у веб-версії Gemini та мобільному додатку. Вони доступні для вибору у меню Gemini при взаємодії з ШІ.