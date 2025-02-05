TSMC підніме ціни на напівпровідники, щоб компенсувати вплив американських мит

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Оскільки президент США Дональд Трамп вводить мита на китайську продукцію, компанія TSMC готується підвищити ціни на напівпровідники на 15%. Про це пише TechSpot

Очікується, що тайванський гігант TSMC підвищить ціни на мікросхеми, починаючи з 7-нм. Apple, який є найбільш привілейованим клієнтом TSMC, наразі платить $18 000 за 3-нм пластину. Через введення нових мит ціна такої пластини може досягти $20 000 — $23 000.

Попри те, що напівпровідники компаній, таких як TSMC і Samsung, безпосередньо не потрапляють під дію тарифів, нещодавно введені 10% мита на китайську продукцію все одно мають вплив на ці компанії. Китайські фірми досі постачають важливі компоненти та рідкоземельні метали, необхідні для виготовлення багатьох видів сучасної електроніки.

Наступний етап введення мит намічено на 18 лютого. Він охопить TSMC та інші компанії, які постачають комп’ютерні чипи, алюміній, мідь та інші продукти. Трамп вважає, що ці мита змотивують іноземні компанії будувати заводи на території США.

До речі, TSMC планує розпочати виробництво 4-нм чіпів в Аризоні цього року, а виробництво складніших вузлів, таких як 3-нм і 2-нм, буде стартувати до 2030 року. Однак найсучасніші чипи продовжуватимуть виготовлятися на Тайвані. Нещодавні чутки повідомляють, що TSMC планує збудувати гігафабрику для виробництва чіпів за 1-нм техпроцесом у місті Тайнань, Тайвань.