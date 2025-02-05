Nissan припиняє переговори про злиття з Honda — Nikkei

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Компанія Nissan зупиняє переговори про злиття з Honda, повідомляє Nikkei. Це об’єднання могло б зробити їх третім найбільшим автовиробником у світі, але тепер виникають сумніви щодо здатності Nissan самостійно подолати економічну кризу.

Акції Nissan впали більш ніж на 4% перед тим, як Токійська фондова біржа тимчасово призупинила торгівлю після цього повідомлення. Акції Honda продовжували торгуватися і закінчили день зростанням більш ніж на 8%, що свідчить про очевидне полегшення інвесторів від того, що угоду буде скасовано.

Honda, другий за величиною автовиробник Японії, і Nissan, третій, минулого року оголосили про переговори щодо можливого злиття, щоб створити третю за величиною автомобільну компанію у світі за обсягом продажів. Це об’єднання мало б зміцнити їхні позиції на ринку, де вони стикаються з великою конкуренцією з боку китайського виробника електричних автомобілів BYD та інших компаній.

Але переговори ускладнилися через розбіжності між сторонами, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією. Компанії не змогли домовитися про оцінку кожної в рамках спільного холдингу.

Один зі співрозмовників також зазначив, що Honda запропонувала зробити Nissan дочірньою компанією, але Nissan вважає це відступом від початкової ідеї злиття рівних компаній.

До речі, Nissan і Honda в окремих заявах спростували звіт Nikkei, зазначивши, що він не базується на їхній офіційній інформації. Обидві компанії мають намір визначити майбутній напрямок розвитку до середини лютого.

Ситуація викликає питання щодо того, як Nissan, яка зараз переживає складну реструктуризацію, зможе впоратися без зовнішньої підтримки. Компанія планує скоротити 9000 працівників і 20% світових потужностей.