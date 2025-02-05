Топменеджери SoftServe та Metinvest Digital очолять новий ШІ-підрозділ Мінцифри

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Мінцифри створило центр ШІ-компетенцій. Його очолять продуктовий директор Metinvest Digital Данило Цьвок та директор з практики генеративного ШІ SoftServe Дмитро Овчаренко. Про це пише Forbes.ua.

Вони займатимуться розробкою та інтеграцією ШІ-асистентів в "Дію", створенням національної LLM та ШІ-рішеннями в Defense Tech секторі. Метою центру є створення щонайменше 16 пілотних проєктів, з яких 50% передати в розробку MVP, та запустити мінімум три ШІ-продукти.

Центр функціонуватиме як внутрішній підрозділ міністерства та не буде виділятись в окрему компанію. "Частину співробітників працевлаштують у держпідприємстві "Дія" та інших структурах міністерства", каже заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Він також повідомив, що проєкт покладатиметься на фінансування донорів. Концепцію розроблено за підтримки Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) та консалтингової компанії Deloitte UK.

"Грандіозна ціль — увійти у трійку країн за рівнем інтеграції ШІ, – каже Данило Цьвок. — Ми вважаємо, що це реально, тому ми тут".