"еКонсул" та "еНотаріат": Михайло Федоров розказав про майбутні сервіси та послуги в "Дії"

Застосунку та порталу "Дія" виповнюється 5 років. Із цієї нагоди віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився планами "Дії" на майбутнє.
Приміром, він підтвердив наміри щодо інтеграції штучного інтелекту.
"У "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", уже працює ШІ-чатбот "Наталка", – зазначив урядовець.
Також у планах "Дії":
- Сервіси для водіїв. "Дія" розширить можливості перереєстрації авто, додасть можливість змінити техпаспорт, зареєструвати авто після розмитнення тощо.
- "еКонсул". У "Дії" українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і забрати за місцем перебування.
- "еНотаріат". З'явиться електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси.
- Зміна прізвища. Запровадять комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.
- Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю. На першому етапі – отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.
Михайло Федоров також додав, що з моменту появи "Дії" в ній з'явилося понад 40 сервісів і 130 послуг.