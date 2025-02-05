"еКонсул" та "еНотаріат": Михайло Федоров розказав про майбутні сервіси та послуги в "Дії"

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Застосунку та порталу "Дія" виповнюється 5 років. Із цієї нагоди віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився планами "Дії" на майбутнє.

Приміром, він підтвердив наміри щодо інтеграції штучного інтелекту.

"У "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", уже працює ШІ-чатбот "Наталка", – зазначив урядовець.

Також у планах "Дії":

Сервіси для водіїв. "Дія" розширить можливості перереєстрації авто, додасть можливість змінити техпаспорт, зареєструвати авто після розмитнення тощо.

"еКонсул". У "Дії" українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і забрати за місцем перебування.

"еНотаріат". З'явиться електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси.

Зміна прізвища. Запровадять комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю. На першому етапі – отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.

Михайло Федоров також додав, що з моменту появи "Дії" в ній з'явилося понад 40 сервісів і 130 послуг.