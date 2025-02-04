2024-й став першим повністю прибутковим роком для Spotify

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Spotify оприлюднила фінансові результати за 4 квартал 2024 року. Завдяки зростанню кількості платних підписників у останні місяці, компанія вперше стала прибутковою за підсумками всього року.

Кількість активних щомісячних користувачів музичного стримінгового сервісу зросла до 675 мільйонів – на 12% більше ніж у той же період минулого року. Кількість платних підписників зросла на 11% у порівнянні з результатами за 2023 рік — до 263 мільйонів, випередивши очікування.

Доходи компанії за четвертий квартал склали €4,2 мільярда, з яких €477 мільйона це чистий прибуток. З урахуванням результатів за попередні квартали, 2024 рік став першим роком в історії сервісу, який був повністю прибутковим.

Завдяки генеральному директору Spotify, Даніелю Еку, який зосередився на досягненні прибутковості, компанія отримала близько €1,4 мільярда чистого прибутку у 2024 році.

У першому кварталі 2025 року стримінговий сервіс планує отримати ще 3 мільйони активних місячних користувачів та близько 2 мільйонів платних підписників. Компанія також планує другий квартал поспіль отримати €4,2 мільярда доходу, а прогнозований валовий прибуток сягне 31,5% завдяки підпискам та рекламі.

Нагадуємо, що раніше стало відомо, що Spotify за 2024 рік виплатив артистам, видавцям та іншим партнерам на платформі рекордні $10 мільярдів.