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Apple очолила список найбільш продаваних смартфонів 2024 року

Apple очолила список найбільш продаваних смартфонів 2024 року
iPhone 15
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
4 лютого, 11:39
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У 2024 році смартфони Apple зайняли 7 з 10 позицій найбільш продаваних смартфонів року, згідно зі звітом аналітичної компанії Canalys. Лідером продажів того року став iPhone 15, пише GSMArena.

Єдиною компанію, яка потіснила Apple у 2024 році, стала Samsung. До списку увійшли смартфони Galaxy A15, A15 5G та S24 Ultra.

Apple

За оцінками, всього протягом 2024 року було відвантажено 1,22 мільярда смартфонів, з них 3% припадає на iPhone 15. Друге і третє місця серед найбільш продаваних смартфонів посіли iPhone 16 Pro Max і 15 Pro Max.

Останнє місце в першій десятці посів трирічний iPhone 13, на який припало 1,5% від загальних світових поставок смартфонів або 18,3 млн одиниць.

Смартфони Apple iPhone Samsung
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