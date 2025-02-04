Apple очолила список найбільш продаваних смартфонів 2024 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У 2024 році смартфони Apple зайняли 7 з 10 позицій найбільш продаваних смартфонів року, згідно зі звітом аналітичної компанії Canalys. Лідером продажів того року став iPhone 15, пише GSMArena.

Єдиною компанію, яка потіснила Apple у 2024 році, стала Samsung. До списку увійшли смартфони Galaxy A15, A15 5G та S24 Ultra.

За оцінками, всього протягом 2024 року було відвантажено 1,22 мільярда смартфонів, з них 3% припадає на iPhone 15. Друге і третє місця серед найбільш продаваних смартфонів посіли iPhone 16 Pro Max і 15 Pro Max.

Останнє місце в першій десятці посів трирічний iPhone 13, на який припало 1,5% від загальних світових поставок смартфонів або 18,3 млн одиниць.