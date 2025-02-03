Тисячі урядових вебсторінок США видалили через закон Трампа проти різноманіття та “гендерної ідеології”

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Тисячі сторінок з урядових сайтів США були видалені або змінені через закон Дональда Трампа, спрямований проти ініціатив різноманіття та “гендерної ідеології”, повідомляє The New York Times.

Згідно з указом Трампа, урядові сайти США мали видалити суперечливі матеріали до 17:00 п’ятниці. З того часу було вилучено понад 8 тисяч вебсторінок, що стосуються вакцинації, допомоги ветеранам, злочинів на ґрунті ненависті, наукових досліджень та інших тем

Понад 3 тисяч сторінок було видалено з вебсайту Центру контролю та профілактики захворювань. Серед них були дослідницькі статті щодо профілактики хронічних захворювань, рекомендації з лікування венеричних хвороб, інформація про симптоми хвороби Альцгеймера, матеріали з профілактики передозувань та поради щодо вакцинації для вагітних (ймовірно, через використання терміну “вагітні люди”).

Також понад 3 тисячі вебсторінок було видалено зі сайту Бюро перепису населення США. Переважна більшість є статтям, що підпадають під теми дослідження та методології. Інші відсутні сторінки включають політику управління даними та документацію для кількох наборів даних і опитувань.

Понад тисяча сторінок зникла зі сайту Управління програм юстиції, 200 сторінок з Head Start, програми для дітей із низьким рівнем доходу, та сотні сторінок з інших урядових сайтів, як от матеріали про злочини на ґрунті ненависті на державному рівні чи повідомлення у пресі про використання національної лінії допомоги у разі стрілянини чи стихійних лих.

Також було видалено 20 вебсторінок зі сайту Національного інституту стандартів і технологій США, включно зі сторінкою, де була детально описана політика організації щодо нульової толерації домагання та харасменту.

Багато видалених сторінок містили терміни “інклюзія” чи “трансгендер”. Деякі з них були спочатку видалені, а потім повернуті після того, як з них були прибрані слова, пов’язані з різноманітністю, статтю та зміною клімату. Однак були також сторінки, де не було таких термінів, і причина їхнього видалення залишається незрозумілою. Наразі не відомо, скільки з цих сторінок буде відредаговано та повернуто, а скільки видалено остаточно.