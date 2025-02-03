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Тисячі урядових вебсторінок США видалили через закон Трампа проти різноманіття та “гендерної ідеології”

Тисячі урядових вебсторінок США видалили через закон Трампа проти різноманіття та “гендерної ідеології”
Урядові сайти США
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
3 лютого, 16:00
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Тисячі сторінок з урядових сайтів США були видалені або змінені через закон Дональда Трампа, спрямований проти ініціатив різноманіття та “гендерної ідеології”, повідомляє The New York Times.

Згідно з указом Трампа, урядові сайти США мали видалити суперечливі матеріали до 17:00 п’ятниці. З того часу було вилучено понад 8 тисяч вебсторінок, що стосуються вакцинації, допомоги ветеранам, злочинів на ґрунті ненависті, наукових досліджень та інших тем

Понад 3 тисяч сторінок було видалено з вебсайту Центру контролю та профілактики захворювань. Серед них були дослідницькі статті щодо профілактики хронічних захворювань, рекомендації з лікування венеричних хвороб, інформація про симптоми хвороби Альцгеймера, матеріали з профілактики передозувань та поради щодо вакцинації для вагітних (ймовірно, через використання терміну “вагітні люди”).

Також понад 3 тисячі вебсторінок було видалено зі сайту Бюро перепису населення США. Переважна більшість є статтям, що підпадають під теми дослідження та методології. Інші відсутні сторінки включають політику управління даними та документацію для кількох наборів даних і опитувань.

Понад тисяча сторінок зникла зі сайту Управління програм юстиції, 200 сторінок з Head Start, програми для дітей із низьким рівнем доходу, та сотні сторінок з інших урядових сайтів, як от матеріали про злочини на ґрунті ненависті на державному рівні чи повідомлення у пресі про використання національної лінії допомоги у разі стрілянини чи стихійних лих.

Також було видалено 20 вебсторінок зі сайту Національного інституту стандартів і технологій США, включно зі сторінкою, де була детально описана політика організації щодо нульової толерації домагання та харасменту.

Багато видалених сторінок містили терміни “інклюзія” чи “трансгендер”. Деякі з них були спочатку видалені, а потім повернуті після того, як з них були прибрані слова, пов’язані з різноманітністю, статтю та зміною клімату. Однак були також сторінки, де не було таких термінів, і причина їхнього видалення залишається незрозумілою. Наразі не відомо, скільки з цих сторінок буде відредаговано та повернуто, а скільки видалено остаточно.

Інтернет США Дональд Трамп
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