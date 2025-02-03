SoftBank та OpenAI презентували спільне підприємство з розробки ШІ

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Генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон повідомив, що він досяг угоди з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом щодо створення спільного підприємства в Японії для надання послуг ШІ корпоративним клієнтам. Про це пише інформаційна агенція Reuters.

Крім цього японський інвестиційний гігант також буде платити $3 мільярди щорічно за використання технологій OpenAI в компаніях групи SoftBank.

Спільне підприємство, SB OpenAI Japan, буде належати OpenAI та компанії, заснованій SoftBank і його внутрішнім телекомунікаційним підрозділом.

Сон прагне збільшити свою взаємодію з OpenAI, і SoftBank планує інвестувати від $15 мільярдів до $25 мільярдів у компанію.

Крім того, SoftBank зобов’язується інвестувати $15 мільярдів у Stargate — спільне підприємство з OpenAI та Oracle для розвитку потенціалу штучного інтелекту в США.

До речі, запуск проєкту Stargate минулого місяця став другим публічним виступом Сона з Дональдом Трампом після його обрання президентом у листопаді.

Підтримка Соном OpenAI свідчить про його повернення до активних інвестицій після періоду скорочень, спричиненого падінням вартості технологічного портфеля SoftBank та низкою значних невдач.

Він має довгу історію партнерства з технічними компаніями в США, зокрема у 2008 році SoftBank привів iPhone до Японії.