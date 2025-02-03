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Створено петицію проти законопроєктів, які передбачають оподаткування закордонних посилок до 150 євро

Створено петицію проти законопроєктів, які передбачають оподаткування закордонних посилок до 150 євро
Посилки
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
3 лютого, 11:25
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У відповідь на прагнення Голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева скасувати поріг оподаткування міжнародних посилок на суму до 150 євро, було створено петицію проти цих змін.

Метою петиції є відхилення законопроєктів №12429 від 20.01.2025 та №12430 від 20.01.2025, принаймні до завершення воєнного стану в Україні.

Оподаткування товарів з-за кордону вартістю до 150 євро матиме негативний вплив на волонтерську діяльність та суттєво ускладнять постачання критично важливих товарів для ЗСУ.

"... запровадження додаткового податкового навантаження на товари, придбані з-за кордоном, є необґрунтованим та таким, що потягне за собою негативні фінансові наслідки насамперед для простих громадян", — йдеться в тексті петиції.

На момент публікації петиція має 9691 підпис, ще потрібно 15309. Підписати петицію можна тут.

Україна Податки Петиції Верховна Рада
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