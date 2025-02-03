Створено петицію проти законопроєктів, які передбачають оподаткування закордонних посилок до 150 євро

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У відповідь на прагнення Голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева скасувати поріг оподаткування міжнародних посилок на суму до 150 євро, було створено петицію проти цих змін.

Метою петиції є відхилення законопроєктів №12429 від 20.01.2025 та №12430 від 20.01.2025, принаймні до завершення воєнного стану в Україні.

Оподаткування товарів з-за кордону вартістю до 150 євро матиме негативний вплив на волонтерську діяльність та суттєво ускладнять постачання критично важливих товарів для ЗСУ.

"... запровадження додаткового податкового навантаження на товари, придбані з-за кордоном, є необґрунтованим та таким, що потягне за собою негативні фінансові наслідки насамперед для простих громадян", — йдеться в тексті петиції.

На момент публікації петиція має 9691 підпис, ще потрібно 15309. Підписати петицію можна тут.