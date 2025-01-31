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Штучний інтелект Lucie, розроблений за підтримки уряду Франції, був відключений після того, як почав давати абсурдні відповіді на питання.

Як повідомляє CNN, серед кумедних помилок — рекомендація споживати «яйця корови» та неправильні розрахунки в математичних задачах.

Компанія Linagora Group, що є частиною консорціуму, який розробляє штучний інтелект Lucie, заявила, що проєкт залишається «академічним дослідженням на ранніх етапах». Представники фірми визнали, що запуск моделі був передчасним, і вони повинні були більш чітко розповісти користувачам про обмеження поточної версії моделі. «Ми захопилися власним ентузіазмом», — сказано у заяві Linagora Group.

Керівник компанії Мішель-Марі Моде сказав, що команда оновить модель і протестує в закритому режимі перед повторним публічним запуском.

Видання також відмітило, що після запуску Lucie користувачі соцмереж почали ділитися кумедними відповідями чат-бота — наприклад, на запитання про «яйця корови» Lucie відповіла: «Яйця корови, також відомі як курячі яйця, їстівні яйця, що виробляються коровами, вони є джерелом білка й поживних речовин і вважаються здоровою та поживною їжею».

А ще на просте питання «скільки буде 5 помножити на (3+2)?» модель відповіла «17», замість правильного результату — 25. Також штучний інтелект стверджував, що «квадратний корінь із кози дорівнює одному».

Довідка: Lucie була запущена з амбіціями кинути виклик домінуванню англійської мови у сфері штучного інтелекту та стати альтернативою таким моделям, як ChatGPT від OpenAI. Назва чат-бота натякає на Люсі — найдавнішого відомого предка людини. Логотип Lucie натхненний символом Франції Маріанною та голлівудською акторкою Скарлетт Йоханссон, яка зіграла головну роль у фільмі «Люсі». Розробка цієї ШІ-моделі є частиною інвестиційної програми президента Франції Емманюеля Макрона «Франція 2030», що включає проєкти вартістю €54 млрд. Макрон також готується провести Саміт з штучного інтелекту в Парижі 10-11 лютого 2025 року, де зберуться світові лідери та представники технологічної індустрії.

Нагадаємо, нещодавно китайський стартап у галузі штучного інтелекту DeepSeek представив свою нову розробку — DeepSeek-R1, модель штучного інтелекту з відкритим кодом, яка за продуктивністю не поступається передовій моделі OpenAI o1 у задачах з математики, програмування та міркування, при цьому коштує на 90-95% дешевше.

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