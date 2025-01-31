“Intel не знає, як бути ливарнею”: засновник TSMC розповів, як Intel намагалася перехопити виробництво чипів для Apple

Apple є одним з найбажаніших клієнтів для виробників чипів та будь-яких інших компонентів її пристроїв. Особливо, коли йдеться про iPhone — флагманський продукт компанії. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) є одним з давніх партнерів Apple і залишається ним до сьогодні.

В подкасті Acquired засновник TSMC, Морріс Чанг (Morris Chang), серед іншого розповів про події 2011 року, коли Intel спробувала зайняти місце TSMC серед замовлень виготовлення чипів. На цей фрагмент звернуло увагу видання 9to5Mac.

Так, у лютому 2011 року Джефф Вільямс (Jeff Williams), на той момент керівник відділу міжнародних закупівель в Apple, звернувся до Чанга у короткій телефонній розмові:

Нам потрібно призупинити наші дискусії на два місяці, тому що найвище керівництво Intel звернулося до Тіма Кука і попросило Тіма Кука розглянути можливість співпраці з Intel.

Варто пам'ятати, що на той момент компанія Intel вже була постачальником процесорів для Mac. Однак, як зазначає Чанг, тоді йшлося про виготовлення чипів для iPhone. Також він додав, що в ті часи “Intel вже не була назвою, почувши яку, ви б встали й вклонилися”. І хоча йому довелося прийняти позицію Вільямса, він “не був сильно схвильованим”.

Свій спокій фаундер TSMC пояснив тим, що був добре знайомий із клієнтами Intel та репутацією компанії:

До того, як Apple стала нашим клієнтом, я знав багатьох клієнтів Intel на Тайвані. Знаєте, всі виробники ПК є клієнтами Intel. Ніхто з них не любив Intel. Intel завжди поводилася так, ніби була єдиним варіантом.

Пізніше Морріс Чанг мав зустріч з Тімом Куком в кампусі Apple, де за обідом почув “дуже коротку та втішну” для нього фразу стосовно цієї ситуації від CEO Apple:

Немає про що турбуватися, тому що Intel не знає, як бути ливарнею.

Повний запис подкасту із Моррісом Чангом (англійською):

Нагадаємо, що вже деякий час компанія Intel переживає абсолютно не найкращі часи, й наразі її розглядають для придбання такі компанії, як ARM та Qualcomm. Паралельно з ними переговори з цього приводу проводить навіть Ілон Маск (що на думку аналітиків навряд покращить ситуацію компанії).