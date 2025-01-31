Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google інтегрує в чат-бот Gemini нову модель 2.0 Flash, яка забезпечує швидшу реакцію на запити користувачів та підвищену продуктивність.

Компанія вперше показала Gemini 2.0 Flash у грудні 2024 року та пообіцяла швидко впровадити її у свої продукти. Тоді вона запустила експериментальну версію Gemini Flash 2.0 для користувачів Android та iOS.

Оновлення вже з'явилось як у вебверсії чат-бота, так і у мобільних додатках. Також "протягом наступних кількох тижнів" будуть доступні 1.5 Flash і 1.5 Pro.

Google ще оновила генератор зображень до найновішої версії Imagen 3. Ця модель краще розуміє запити користувача та забезпечує "більш насичені деталі й текстури".