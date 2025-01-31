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Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini

Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
Gemini 2.0 Flash
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
31 січня, 11:38
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Google інтегрує в чат-бот Gemini нову модель 2.0 Flash, яка забезпечує швидшу реакцію на запити користувачів та підвищену продуктивність.

Компанія вперше показала Gemini 2.0 Flash у грудні 2024 року та пообіцяла швидко впровадити її у свої продукти. Тоді вона запустила експериментальну версію Gemini Flash 2.0 для користувачів Android та iOS.

Оновлення вже з'явилось як у вебверсії чат-бота, так і у мобільних додатках. Також "протягом наступних кількох тижнів" будуть доступні 1.5 Flash і 1.5 Pro.

Google ще оновила генератор зображень до найновішої версії Imagen 3. Ця модель краще розуміє запити користувача та забезпечує "більш насичені деталі й текстури".

Технології Google Штучний інтелект Gemini 2.0 Flash
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