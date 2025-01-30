SoftBank планує інвестувати до $25 млрд в OpenAI — Financial Times

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SoftBank веде переговори щодо інвестування до $25 млрд в OpenAI. Таким чином японський конгломерат продовжить розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту, пише Financial Times

Згідно з повідомленням, потенційні інвестиції зроблять SoftBank найбільшим окремим інвестором OpenAI, випередивши Microsoft, яка вперше інвестувала в розробника ChatGPT у 2019 році. Про угоду почали розмовляти після того, як обидві компанії минулого тижня оголосили, що спільно інвестують $100 млрд у Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ, інвестиції якої можуть зрости до $500 млрд протягом чотирьох років.

SoftBank планує інвестувати від $15 до $25 млрд безпосередньо в OpenAI на додаток до своїх $15 млрд, виділених на Stargate, зазначається у звіті. OpenAI інвестує близько $15 млрд у Stargate, а акційні інвестиції SoftBank потенційно можуть покрити зобов’язання OpenAI щодо інфраструктури.

До речі, переговори відбуваються на тлі виходу китайського стартапу DeepSeek з його новою ШІ-моделлю R1, яка спеціалізується на “міркуванні” та була створена за відносно скромний бюджет. Це викликало занепокоєння на фондових ринках цього тижня.

Угода OpenAI із SoftBank, яка ще не остаточно узгоджена, може стати найбільшим вкладенням засновника SoftBank Масайосі Сона після того, як він інвестував $16 млрд у WeWork. Вона також зменшить залежність OpenAI від Microsoft у питаннях обчислювальних ресурсів, оскільки Microsoft нещодавно погодилася відмовитися від статусу ексклюзивного хмарного провайдера для OpenAI.