Президентка Мексики звернулася до Google з вимогою не міняти назву Мексиканської затоки

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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розкритикувала Google за рішення перейменувати Мексиканську затоку на “Затоку Америки” у Google Maps для користувачів у США, виконуючи наказ президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Під час пресконференції Шейнбаум представила офіційний лист, адресований Google, у якому аргументувала, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву міжнародного водного об’єкта, який вони спільно використовують із Мексикою та Кубою.

"Ця зміна назви може стосуватися лише 12 морських миль від узбережжя Сполучених Штатів Америки", — заявила Шейнбаум, посилаючись на Конвенцію ООН з морського права, яка визначає межі територіальних вод.

Суперечка виникла після того, як компанія Google оголосила, що Google Maps змінить відображення “Мексиканської затоки” на “Затоку Америки” для користувачів у США, щойно зміна буде офіційно затверджена в Географічній системі назв США. Водночас у Мексиці назва залишиться “Мексиканська затока”, а в інших країнах Google Maps показуватиме обидві назви.

Шейнбаум неодноразово критикувала ініціативу Трампа, навіть жартуючи, що якщо країни почнуть перейменовувати географічні об’єкти на основі історичних претензій, то Північна Америка має називатися “Мексиканською Америкою”, посилаючись на карту регіону 1607 року.

У відповідь на рішення Google президентка Мексики закликала компанію відображати історичну карту “Мексиканської Америки” у пошукових результатах.

"Ми просимо, щоб при введенні запиту “Мексиканська Америка” в пошуковій системі з’являлася карта, яку ми представили", — заявила Шейнбаум.