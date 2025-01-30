Доходи Microsoft від ШІ зросли на 175%, а результати Xbox залишаються невтішними

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft оголосила фінансову звітність за 2 квартал 2025 фінансового року, який закінчився 31 грудня 2024 року. Дохід компанії склав $69,6 мільярда, що на 12% більше ніж у той же період попереднього року.

Операційний прибуток склав $31,7 млрд, на 17% більше ніж попереднього року. Також компанія побачила 10% приріст чистого прибутку – $24,1 млрд. Сервіси для продуктивності та бізнесу принесли компанії $29,4 млрд, на 14% більше ніж за попередній рік.

Дохід від продуктів Microsoft 365 Commercial виріс на 15%, від хмарних сервісів – на 16%. Також зріс дохід від LinkedIn на 9%. Доходи від Microsoft 365 Consumer також зросли на 8%.

Гендиректор компанії Сатья Наделла повідомив, що дохід від ШІ зріс на 175% у порівнянні з попереднім роком – до $13 мільярдів. Разом з тим, завдяки росту галузі штучного інтелекту, дохід від Azure та інших хмарних сервісів виріс на 31%.

Де справи йдуть не так добре, то це в ігровому підрозділі компанії. Ігровий дохід впав на 7%, а від продажу консолей Xbox – на 29%. Водночас самі ігри та сервіси компанії, як-от Game Pass, показують втішні результати. Call of Duty: Black Ops 6 була найпродаванішою грою на Xbox та PlayStation та залучила найбільше гравців на релізі в історії франшизи.

На додачу до цього, Microsoft повідомила, що Indiana Jones and the Great Circle, яка вийшла 9 грудня 2024 року, вже зіграло понад 4 мільйони гравців. Разом з тим, завдяки пропозиції хмарного геймінгу Xbox Cloud Gaming було награно понад 140 мільйон годин.

Game Pass встановив рекордний квартальний прибуток, а кількість підписників на ПК зросла на 30%. Загалом дохід від ігор та сервісів Xbox зріс на 2%.

Також Microsoft повідомила, що дохід від продажу Windows для виробників комп'ютерів та від продажу власних пристроїв, як-от ноутбуки Surface, зріс на 4%. Компанія каже, що цей приріст був вище очікуваного і відбувся завдяки тому, що підтримка Windows 10 закінчується і більше виробників переходять на нові системи.