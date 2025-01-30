Threads набрала 20 млн користувачів за місяць, зараз платформою користуються 320 млн

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Threads від Meta продовжує зростати. У ході звіту для інвесторів Марк Цукерберг заявив, що соціальна мережа налічує 320 мільйонів активних користувачів на місяць, що більше порівняно з 300 мільйонами минулого місяця, а в листопаді це число становило 275 мільйонів. Про це пише TechCrunch.

Крім того, Цукерберг зазначив, що кожного дня в Threads реєструється близько мільйона користувачів.

Meta працює над тим, щоб залучити більше користувачів до Threads, регулярно впроваджуючи нові функції, такі як планування публікацій, додавання музики до публікацій, впровадження Community Notes та інші.

Фінансовий директор Meta, Сьюзан Лі, також зазначила, що Threads впроваджує кілька оновлень у своїх системах рекомендацій, які спрямовані на “підвищення пріоритету для найсвіжіших публікацій, демонстрацію контенту від найкращих авторів та гарантування того, щоб користувачі бачили більше матеріалів від акаунтів, на які вони підписані”.

Такі темпи зростання кількості активних користувачів підкреслюють конкурентоспроможність Meta на насиченому ринку соціальних мереж, серед яких є Bluesky, Mastodon, X та інші.

Наприклад, децентралізована соціальна мережа Bluesky від засновника Twitter зараз переживає значний спад нових користувачів після вибухового зростання на 189% у листопаді 2024 року.