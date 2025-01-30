Google Gemini зможе створювати діаграми з текстових даних

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

ШІ-асистент Gemini зможе генерувати діаграми та графіки з текстових даних, які можна вставити як зображення. Ця функція зʼявиться в пакеті Google One AI за $20 на місяць. Про це пише The Verge.

Google пояснює, що Gemini буде виконувати ці завдання, запускаючи Python-код і аналізуючи його результати. Для простих запитів він зможе використовувати стандартні формули електронних таблиць. Раніше ж Gemini обмежувався лише базовими завданнями, такими як надання рекомендацій щодо роботи з таблицями або їх створення.

Google попереджає, що ці візуалізації даних, створені штучним інтелектом, є статичними зображеннями, тому щоразу, коли ви оновлюєте дані, вам потрібно буде просити Gemini створити нові.

Діаграми, створені вручну, завжди відображатимуть внесені зміни. Тому, якщо діаграма потрібна для динамічного проєкту, можливо, краще візуалізувати дані традиційним способом.

Також Google попереджає, що точність Gemini може залежати від таких факторів, як непослідовне форматування даних, пропущені значення або недостатньо чіткі запити.

Нова функція має бути запущена до 20 лютого. Вона приєднається до інших ШІ-функцій Gemini, які Google нещодавно додала, щоб мотивувати підвищення цін.