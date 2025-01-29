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OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов

OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов
OpenAI ChatGPT Gov
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
29 січня, 10:17
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OpenAI представила ChatGPT Gov — спеціальну версію чат-бота для державних органів. Компанія стверджує, що цей інструмент надасть держустановам США безпечний доступ до передових моделей OpenAI, зокрема GPT-4.

Як зазначає OpenAI, урядові установи зможуть розмістити ChatGPT Gov у власній хмарі Microsoft Azure, що спростить управління вимогами безпеки та конфіденційності. Компанія також стверджує, що це дозволить використовувати інструменти OpenAI для обробки конфіденційних непублічних даних.

ChatGPT Gov матиме багато спільного з бізнес-версією ChatGPT Enterprise. Користувачі зможуть зберігати та обмінюватися розмовами в робочому просторі, створювати власні GPT, а також матимуть доступ до адміністративної консолі для ІТ-команд.

OpenAI повідомила, що також співпрацює з урядом Великобританії над запуском чат-бота для державних органів.

"Надаючи наші продукти уряду США, ми прагнемо, щоб штучний інтелект служив національним інтересам і суспільному благу відповідно до демократичних цінностей, одночасно надаючи можливість політикам відповідально інтегрувати ці можливості для надання кращих послуг американському народу", — йдеться в повідомленні OpenAI.

До речі, за даними OpenAI, з 2024 року понад 90 000 користувачів у більш ніж 3500 федеральних, державних і місцевих урядових установах США надіслали понад 18 мільйонів повідомлень у ChatGPT.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп скасував указ Джо Байдена про регуляцію ШІ. Також OpenAI та Oracle спільно запустили ініціативу Stargate з інвестиціями до $500 мільярдів, яка має на меті побудувати сучасні дата-центри для обробки даних штучного інтелекту.

Технології Штучний інтелект OpenAI США ChatGPT
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