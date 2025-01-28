Колишній гендиректор Intel обрав ШІ-модель DeepSeek для свого стартапу замість OpenAI

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Колишній генеральний директор Intel Пет Гелсінгер захопився новою моделлю штучного інтелекту R1 від китайської компанії DeepSeek. Він вже повідомив, що використовуватиме її у своєму новому стартапі Gloo, замість моделей OpenAI. Про це пише TechCrunch.

Гелсінгер зазначив, що DeepSeek має нагадати технологічній індустрії про три ключові уроки: зниження витрат сприяє ширшому впровадженню, винахідливість розвивається у рамках обмежень, а відкритість завжди має перевагу. На відміну від моделей OpenAI та Anthropic, модель DeepSeek має відкритий вихідний код.

R1 настільки вразила Гелсінгера, що він прийняв рішення перезапустити розробку свого сервісу Kallm заново з новою моделлю. До цього в компанії використовували o1 від OpenAI.

Він вважає, що DeepSeek зробить ШІ настільки доступним, що він буде не просто всюди. Хороший ШІ буде скрізь.

"Я хочу кращий ШІ в моєму Oura Ring. Я хочу кращий ШІ в моєму слуховому апараті. Я хочу більше ШІ в моєму телефоні. Я хочу кращий ШІ в моїх вбудованих пристроях, наприклад, розпізнавання голосу в моєму електромобілі", — каже Гелсінгер.

Проте не всі поділяють захват колишнього очільника Intel з цього приводу. Потужність та дешевизна нової моделі багато кому нагадують "сир у мишоловці" — ШІ дорожчає, а не дешевшає.

DeepSeek підозрюють у наданні неправдивих даних щодо витрат на навчання моделі та використанні передових чипів для обробки штучного інтелекту, імпорт яких заборонено в Китай.

"Ви ніколи не матимете повної прозорості, враховуючи, що більша частина роботи була виконана в Китаї, — відповідає Гелсінгер. — Але все ж таки, все свідчить про те, що їхнє навчання в 10-50 разів дешевше, ніж у o1.

Щодо конфіденційності та цензури через те, що це китайський розробник, то Гелсінгер на це просто “знизує плечима”.

"Те, що китайці нагадують нам про силу відкритих екосистем, можливо, трохи бентежить нашу спільноту, західний світ", — сказав він.