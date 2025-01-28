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Meta дозволить ШІ аналізувати активність користувачів у Facebook та Instagram для покращення рекомендацій

Meta дозволить ШІ аналізувати активність користувачів у Facebook та Instagram для покращення рекомендацій
meta-ai
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
28 січня, 16:16
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Штучний інтелект Meta почне запам'ятовувати активність користувачів Facebook та Instagram. На базі отриманої інформації він надаватиме персоналізовані рекомендації. Про це пише Engadget.

Спочатку зміни будуть доступні лише для користувачів у США та Канаді. Штучний інтелект враховуватиме вік, сімейний статус, зазначений у Facebook, і контент, який користувачі переглядали.

Крім цього, Meta AI також запам'ятовуватиме інформацію, якою з ним ділиться користувач у чат-боті, наприклад про алергії на певні продукти.

Meta обіцяє, що користувачі матимуть доступ до даних, зібраних штучним інтелектом, і зможуть коригувати їх на свій розсуд. Ці дані будуть доступні в розділі “Пам’ять”.

meta
Технології Facebook Meta Штучний інтелект
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