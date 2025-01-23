Витрати користувачів на мобільні ШІ-застосунки у 2024 році зросли на 200% і досягли майже $1,1 мільярда

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Витрати користувачів на мобільні застосунки з функціями штучного інтелекту у 2024 році стрімко зросли, збільшившись на понад 200% у річному вимірі та досягнувши майже $1,1 мільярда, згідно з щорічним звітом State of Mobile від Sensor Tower. Попит на додатки для смартфонів з генеративним ШІ, такі як ChatGPT, Gemini та Doubao від ByteDance, суттєво сприяв цьому зростанню, допомагаючи збільшити глобальні витрати на застосунки до $150 мільярдів — на 13% більше, ніж у попередньому році.

Популярність мобільних ШІ-застосунків демонструє ширшу тенденцію до збільшення залученості користувачів. Згідно зі звітом Sensor Tower, який у березні придбав Data.ai, лише ШІ-застосунки у 2024 році забезпечили 7,7 мільярда годин користувацької активності. Ці додатки були завантажені 17 мільярдів разів, а ChatGPT досяг 50 мільйонів активних користувачів на місяць — перевершивши такі популярні програми як Temu, Disney+ та YouTube Music за темпами залучення аудиторії.

Випуск нових мовних моделей ШІ, таких як GPT-4o від OpenAI, підживлював інтерес користувачів упродовж усього року, причому витрати та залученість залишалися стабільно високими навіть поза піковими моментами після анонсів.

Окрім ШІ, інші категорії мобільних застосунків у 2024 році також зазнали значних змін:

Стримінгові сервіси: попри зростання завантажень та доходів у мобільних додатках, загальний рівень залученості користувачів трохи знизився, що може свідчити про насичення ринку;

Криптододатки: платформи, такі як Binance і Tonkeeper, увійшли до топ-10 фінансових застосунків за кількістю завантажень;

Застосунки для електронної комерції: лідерами ринку залишаються Temu та Shein, які займають перші два місця серед рітейл-додатків завдяки активній експансії у Європу, Латинську Америку та Азію;

Фінансові застосунки: час використання фінансових додатків зріс, а кількість завантажень наблизилася до 7,5 мільярда — на 8% більше, ніж у 2023 році.

Звіт також відзначив п’ять мобільних застосунків, які досягли мільярдного рубежу за споживчими витратами у 2024 році. Це мобільні ігри Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars та стримінговий додаток WeTV.

Якщо нинішня динаміка збережеться, ШІ-застосунки можуть радикально змінити економіку мобільних програм. У звіті State of Mobile прогнозується, що стрімке зростання цього сектору ще більше зміцнить роль штучного інтелекту у споживчих технологіях.