N-iX про запуск в Індії: у компанії немає мети замінити українських інженерів індійськими

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська сервісна компанія N-iX нещодавно вийшла на ринок Індії та планує цього року найняти тут пів сотні фахівців. Про це розповів VP New Markets N-iX Юрій Кушла в інтерв’ю DOU.

За його словами, поки на місці працює небагато людей – компанія наразі розкручується і починає з найму локального лідера, який зможе утримувати організацію.

"Далі під цю людину організовуємо продовження чинних проєктів компанії. Нині там є три інженери, крім людей, які не залучені в розробку (делівері-менеджер локації, рекрутер), і трохи менше як десять відкритих позицій. Плани оптимістичні: вирости до 50 людей у 2025 році", – сказав Юрій Кушла.

Він пояснив, що для Індії основним драйвером є вартість сервісу. Тому, наприклад, N-iX може спрямувати сюди своїх клієнтів, які хочуть оптимізувати витрати для не найбільш критичних завдань.

Також спеціаліст порівняв вартість послуг та зауважив, що Індія завжди вважалася дешевим регіоном. Проте він порадив бути обережним із цією інформацією, бо левову частку ринку країни формують місцеві IT- гіганти.

"Вони здатні наймати людей з нульовим досвідом на початковий рівень заробітних плат. Якщо розглядати цю статистику, тоді Індія видається найдешевшим ринком", – заявив Юрій Кушла.

Водночас він підкреслив, що глобальні IT- гіганти, як-от Meta, Alphabet, Amazon інколи наймають в Індії на американські зарплати. Певним чином це викривлює статистику.

"Якщо міряти вартість послуг стандартами індійських компаній, то в нас буде трохи вищий рівень за медіану по ринку. Якщо порівнювати з Україною, то в Індії приблизно в півтора раза дешевше. Не кардинально велика різниця, та в нас немає стратегії надавати клієнтам найдешевший сервіс на планеті", – зауважив Юрій Кушла.

Говорячи про вакансії в Індії, він також зазначив, що за кілька днів може податися понад 100 кандидатів. Приміром, за перший день на позицію рекрутера подалося 600 людей. У N-iX при цьому зазначили, що в компанії немає мети замінити українських інженерів індійськими.

"Ми залишаємося українською компанією з українським менеджментом. Хоч ми глобалізуємося, але все одно тяжіємо до України. Тому я б сказав би, ризику для українських контракторів зараз немає", – підкреслив фахівець.

Але він додав, що компанія заведе проєкти, які обов’язково хочуть мати частину спеціалістів в Індії.

"І це дасть можливість наймати в Україні фахівців на критичні ролі — з інноваційним підходом, R&D, з експертизою, за яку і цінують наших інженерів. Водночас є робота більш рутинна, maintenance-проєкти для інженерів в Індії. Можливо, це не зовсім позитивний меседж для них, але так є. Ми не зможемо підняти щось абсолютно незалежне в Індії без української підтримки", – заявив VP New Markets N-iX.

Він додав, що, можливо, деякі українці захочуть переїхати в Індії та попрацювати там. Рівень сервісу, незалежно від локації, буде ідентичним, і в N-iX гарантують це клієнтам.

При цьому Юрій Кушла уточнив, що пакет умов для такої релокації не сформований. Але, можливо, варто думати про таке, якщо будуть охочі.