Ноутбуки MSI
Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Google купує частину XR-бізнесу HTC за $250 млн

Google купує частину XR-бізнесу HTC за $250 млн
Google-HTC-VIVE
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
23 січня, 09:50
0

Компанія Google вирішила придбати за $250 млн частину XR-бізнесу тайванської компанії HTC.

У рамках угоди частина інженерного персоналу HTC VIVE перейде до Google, а також буде надано права на інтелектуальну власність. Водночас HTC збереже можливість використовувати та розвивати цю технологію.

Google зазначила, що це придбання сприятиме швидшому розвитку платформи Android XR для гарнітур та окулярів. Цей крок є частиною конкурентної боротьби технологічних гігантів за лідерство в галузі XR-технологій, де Apple і Meta продовжують утримувати провідні позиції на ринку віртуальної реальності.

До речі, це вже друга велика угода між компаніями після покупки Google мобільного підрозділу HTC за $1,1 млрд у 2017 році.

Google HTC XR Бізенс
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

IT Summit від Fwdays з напрямку Sales&Marketing та Growth & Leadership
Яку техніку обрати, щоб не зіпсувати контент
Пітер Тодд знову в Києві: в столиці пройде Bitcoin Meetup