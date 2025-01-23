Google купує частину XR-бізнесу HTC за $250 млн

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Google вирішила придбати за $250 млн частину XR-бізнесу тайванської компанії HTC.

У рамках угоди частина інженерного персоналу HTC VIVE перейде до Google, а також буде надано права на інтелектуальну власність. Водночас HTC збереже можливість використовувати та розвивати цю технологію.

Google зазначила, що це придбання сприятиме швидшому розвитку платформи Android XR для гарнітур та окулярів. Цей крок є частиною конкурентної боротьби технологічних гігантів за лідерство в галузі XR-технологій, де Apple і Meta продовжують утримувати провідні позиції на ринку віртуальної реальності.

До речі, це вже друга велика угода між компаніями після покупки Google мобільного підрозділу HTC за $1,1 млрд у 2017 році.