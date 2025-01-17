Honda хоче, щоб Nissan перед злиттям викупила свої акції у Renault

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Автовиробник Honda Motor Co. звернувся до Nissan Motor Co. із запитом, чи зможе компанія викупити свій пакет акцій, який належить Renault, перед злиттям. Про це пише Bloomberg.

Французький автовиробник володіє 35,7% акцій Nissan, що еквівалентно приблизно ¥557 млрд ($3,6 млрд). Honda занепокоєна тим, що якщо частку Renault викупить третя сторона під час переговорів про поглинання, це може призвести до небажаного іноземного впливу на Nissan.

Наприкінці 2024 року Honda і Nissan розпочали переговори про об'єднання. Напередодні цього оголошення ходили чутки, що тайванська компанія Foxconn також зацікавлена у частковому або повному поглинанні Nissan.

Honda і Nissan заявили, що планують оголосити про рамки своєї угоди до кінця січня 2025 року і мають намір вивести на біржу окрему холдингову компанію, яка б об'єднала обидва підприємства, до серпня 2026 року.

Однак залишається під питанням, чи матиме Nissan кошти для викупу частки Renault. Ринкова вартість Nissan впала приблизно до ¥1,56 трлн, тоді як її грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2024 року становили близько ¥1,52 трлн.

У листопаді Nissan заявила, що звільнить 9000 працівників і скоротить п'яту частину своїх виробничих потужностей після того, як чистий прибуток впав на 94% у першій половині фінансового року.

Зараз Nissan очікує, що її операційний дохід впаде до ¥150 млрд до кінця фінансового року, що на 70% менше від попереднього прогнозу.