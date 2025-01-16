LG представила перший OLED-дисплей для телевізорів з піковою яскравістю 4000 ніт

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LG Displays анонсувала 4-те покоління OLED-дисплеїв, які мають пікову яскравість 4000 ніт — на 33% яскравіше за попередню версію, а також оптимізовані для телевізорів зі штучним інтелектом.

У пресрелізі компанія заявила, що інновації нової панелі зосередженні на структурі Primary RGB Tandem, власній технології LG Display, що використовує незалежні стеки елементів RGB для створення світла.

Структура Primary RGB Tandem, що використовується в телевізійних OLED-панелях четвертого покоління, організовує джерело світла в чотири шари, додаючи два шари синіх елементів та окремі шари червоних і зелених елементів. Це підвищує максимальну яскравість завдяки збільшенню кількості світла, яке генерується кожним шаром, порівняно з попередньою трьохшаровою конструкцією.

LG також зазначає, що одним із покращень нової панелі є підвищена енергоефективність, яка була оптимізована з урахуванням значно вищого очікуваного енергоспоживання телевізорів із ШІ-технологіями. Компанія стверджує, що завдяки четвертому поколінню вдалося досягти на 20% більшої енергоефективності.

Окрім покращення максимальної яскравості та енергоефективності, нові дисплеї LG також демонструють вищу яскравість кольорів. Завдяки розподілу червоних, зелених та синіх елементів на окремі шари, компанія досягла яскравості кольорів 2100 ніт, що на 40% більше порівняно з третьою генерацією.