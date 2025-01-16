Apple готує новий сервіс із підпискою та ШІ для догляду за здоров’ям

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple планує представити новий сервіс, який увійде до передплати Apple One. Це буде нова окрема програма, яка допомагатиме користувачам слідкувати за здоров'ям, покращувати харчові звички та допомагати краще спати. Про це пише 9to5Mac з посиланням на звіти інсайдера Марка Гурмана.

У своїх попередніх звітах за останні кілька років Марк Гурман повідомляв, що це буде тренер, який використовуватиме штучний інтелект для надання користувачам порад щодо здоров’я. Новий сервіс матиме окремий додаток і потребуватиме щомісячної підписки.

Гурман також зазначає, що ідея нового сервісу полягає у тому, щоб використовувати штучний інтелект та дані з Apple Watch, щоб вносити пропозиції та створювати навчальні програми, адаптовані під користувача. Зокрема сервіс генеруватиме поради щодо харчування, сну та фізичних вправ.

Ще однією можливою функцією нового сервісу буде використання камер пристроїв, щоб відстежувати та коригувати форму користувачів під час тренувань. У цьому плані це буде більш розвинута версія Fitness+, яка надаватиме більш цілісний підхід до тренувань та фізичних вправ.

Нагадаємо, Apple One — це підписка, яка у найдорожчому тарифі об’єднує 2 ТБ iCloud, а також надає доступ до Apple Music, Apple TV+, Arcade, Fitness+ і News+ за одну ціну. Хоча підписка часто оновлюється, нових послуг для неї раніше не додавали.