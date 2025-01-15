Емітент стейблкоїна USDT перенесе штаб-квартиру до Сальвадору, країни яка планує стати криптохабом

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Емітент стейблкоїна USDT, Tether Holdings, оголосив про плани перенести свою корпоративну штаб-квартиру та дочірні компанії до Сальвадору. Це може стати великим досягненням для країни, яка вже давно хоче стати глобальним центром для бізнесу, пов’язаного з Bitcoin та криптовалютами. Це рішення ухвалено після того, як компанія отримала ліцензію постачальника послуг із цифрових активів від уряду Сальвадору, повідомляє Bloomberg.

Tether, який управляє резервними активами на суму понад $137 мільярдів, раніше був зареєстрований на Британських Віргінських Островах. Перенесення штаб-квартири розглядається як природний розвиток давніх відносин Tether із Сальвадором, який у 2021 році став першою країною у світі, що зробила Bitcoin легальним платіжним засобом.

Tether є емітентом стейблкоїна USDT, криптоактиву, прив’язаного до долара США за допомогою резерву, що складається здебільшого з грошових коштів та активів, еквівалентних готівці, включно з борговими зобов’язаннями уряду США. Зростання ринку криптовалют у 2024 році та відсоткових ставок призвели до того, що компанія щоквартально отримує мільярдні прибутки.

Переїзд до Сальвадору відбувається на тлі правових викликів для Tether у США. У 2021 році компанія погодилася виплатити $41 мільйон для врегулювання претензій американських регуляторів, які звинуватили її в наданні неправдивої інформації про резерви. Частина резервів Tether управляється компанією Cantor Fitzgerald LP, генеральний директор якої Говард Латнік увійде до складу адміністрації обраного президента Дональда Трампа.

Хоча Tether не уточнив, чи відкриє фізичний офіс у Сальвадорі, цей крок, ймовірно, зміцнить зв’язки компанії з країною. Наразі залишається невідомим, чи вплине це рішення на материнську компанію iFinex Inc. або її дочірню компанію Bitfinex Technology Ltd., чи вона зберігатиме діяльність на Британських Віргінських Островах.

Президент Сальвадору Наїб Букеле здійснив значні реформи в країні, ліквідувавши злочинні угруповання та накопичивши Bitcoin-портфель вартістю понад $600 мільйонів. У грудні країна досягла угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про кредит на суму $1,4 мільярда після чотирьох років переговорів, попри початковий скептицизм МВФ щодо Bitcoin-експерименту країни.

Tether також активно бере участь у Bitcoin-проєктах у Сальвадорі. Згідно з даними Arkham Intelligence, компанія володіє Bitcoin суму понад $7,7 мільярда та організовує Bitcoin-конференції у Лугано, Швейцарія, та Сальвадорі.

Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала Bitcoin як законний платіжний засіб три роки тому. У 2019 році анонімний донор підтримав ініціативу щодо перетворення серфінгового села Ель Зонте у Сальвадорі на “Біткоїн-Біч” — майбутній центр для криптокомпаній. У 2023 році Tether взяв участь у проєкті вартістю $1 мільярд зі створення у Сальвадорі найбільшої у світі ферми з майнінгу Bitcoin, використовуючи енергію вулканів для живлення об’єкта.

Крім того, уряд Сальвадору запустив криптогаманець Chivo та інфраструктуру криптоматів у 2021 році, пропонуючи місцевим жителям $30 у Bitcoin за відкриття гаманця. Однак платформа не досягла значного впливу та була закрита в рамках угоди з МВФ.