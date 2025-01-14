Скільки коштує зарядити електромобіль в Україні у 2025 році

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Потенційні покупці електромобілів звертають увагу на два ключові аспекти: комфорт у вигляді відсутності шумів і вібрацій, екологічні переваги електрокарів, а також економію на пальному. Інститут дослідження авторинку (ІДА) у своєму новому дослідженні розкрив, наскільки значущим є останній фактор.

Згідно з дослідженням ІДА, навіть за умови зарядки електромобіля виключно на електрозарядних станціях, економія все одно зберігається. За середнього споживання 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимуть 360 гривень.

Найекономніший варіант компактного легкового автомобіля з газобалонним обладнанням, споживаючи 12 л пропан-бутанової суміші на 100 км, витратить 440 гривень на ту ж відстань. Проте це досить оптимістична оцінка, і в реальності витрати можуть бути ще вищими.

Експерти ІДА проаналізували дані з мобільних додатків провідних операторів мережевих АЗС в Україні, визначивши найбільш поширені цінові показники. Середня вартість кіловат-години через AC порт становить 14 грн, а через DC порт – 17 грн. Зазначається, що це не є рейтингом операторів, а лише орієнтовна інформація для потенційних покупців електромобілів.

ІДА також відзначає, що у порівнянні з попереднім місяцем, ціна за кіловат-годину трохи зросла – від 50 копійок до 2 грн. Водночас деякі оператори навпаки скинули ціни на повільне заряджання на 2 грн.

Таке дослідження є цілком своєчасним, враховуючи, що у 2024 році українці придбали на 38% більше електромобілів порівняно з 2023 роком. Усього за минулий рік було придбано 51,7 тисячі транспортних засобів з нульовим рівнем викидів (BEV).