В Ізраїлі розроблять протипожежну систему, яка працюватиме як “Залізний купол”

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Компанія FireDome працює над створенням системи протипожежного захисту, що функціонує за принципом "Залізного купола". Засновник компанії Гаді Бенджаміні пропонує використовувати капсули з вогнегасною рідиною для бомбардування місць виникнення пожеж. Про це пише Times of Israel.

У відповідь на сигнал пожежної служби про загрозу лісової пожежі стаціонарна механічна пускова установка випускатиме капсули, що нагадують снаряди. Вони розкриватимуться перед ударом, розсіюючи екологічно безпечну вогнегасну речовину, яка створює захисний бар’єр і перешкоджає поширенню вогню.

Далі система, оснащена штучним інтелектом, буде виявляти та ліквідовувати локальні загоряння, спричинені жаринками, які переносить вітер і які долають первинний захисний бар’єр.

"Розумні капсули оснащені сенсорами, які дозволяють запрограмувати точне місце, де вони відкриються, розпилять матеріал у повітрі над землею та створять своєрідний купол захисту навколо майна чи об’єкта. Якщо пожежа наближається, цей бар’єр її зупинить, а друга система виявить і ліквідує локальні займання, спричинені жаринками, які переносяться повітрям", — розповідає Бенджаміні про свою систему.

Початкова версія системи здатна забезпечити захист близько 100 акрів (~ 40.5 гектара) землі, що може включати виноградники, готелі чи курорти. У майбутньому стартап планує збільшити радіус захисту до однієї милі (~1,6 км).

Компанія FireDome має намір підготувати першу систему для тестування в Ізраїлі до травня 2025 року. Її розгортання планується в регіонах, схильних до лісових пожеж, зокрема в районі Єрусалима та лісу Кармель на півночі країни. У 2026 році стартап із Тель-Авіва планує запустити пілотні проєкти системи в США, зосередившись на таких містах, як Лос-Анджелес і Сан-Франциско.

До речі, в південній Каліфорнії тривають лісові пожежі. За попередніми оцінками AccuWeather, збитки та економічні втрати становлять від $135 до $150 млрд. Щорічно лісові пожежі в США завдають економічних втрат на суму від $400 до $900 мільярдів.