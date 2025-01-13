Apple Watch SE 3 з оновленим дизайном дебютує у 2025 році — Bloomberg

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У 2025 році компанія Apple планує представити низку нових пристроїв, серед яких буде смартгодинник Apple Watch SE третього покоління. Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому звіті Power On.

Apple Watch SE 3, ймовірно, отримає пластиковий корпус, схожий на яскравий iPhone 5c десятирічної давнини.

Очікується також оновлений зовнішній вигляд пристрою. Крім того, модель отримає новий процесор і вдосконалені сенсори для моніторингу здоров'я.

Реліз Apple Watch SE 3 відбудеться в кінці року. Пристрій дебютує разом з Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch Series 11.

Нагадаємо, актуальна версія Apple Watch SE вийшла у вересні 2022 року. Стартова ціна смартгодинника становить $249.