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За словами технічного колумніста Тіма Калпана, TSMC вперше розпочала виробництво чипа Apple S9 поблизу Фінікса, Аризона, на своєму заводі Fab 21. Торік компанія також почала виробництво чипа A16 Bionic для iPhone 15 та ‌iPhone 15‌ Plus на цьому ж підприємстві.

Чип S9 дебютував у Apple Watch Series 9 наприкінці 2023 року, базуючись на функціях обробки даних, взятих з A16 Bionic. Обидва продукти виробляються за допомогою технології 4-нанометрового процесу TSMC, відомої як N4. Завдяки спільній технологічній основі TSMC змогла ефективно адаптувати свою виробничу лінію в Аризоні для випуску як чипа S9, так і A16.

Хоча Apple Watch Series 9 вже не виробляється, чип S9 все ще використовується в Apple Watch Ultra 2, який був представлений в той самий час.

A16 Bionic виробляється на заводі Fab 21 з вересня 2024 року, а додавання чипа S9 до виробництва свідчить про пришвидшене розширення потужностей. Цей завод є першим великим майданчиком TSMC для виробництва напівпровідників поза Тайванем, хоча потужності на ньому все ще перебувають на ранніх етапах розвитку.

На поточному етапі (Фаза 1A) завод виготовляє близько 10 000 пластин щомісяця. Ці пластини розподіляються між чипами Apple A16 і S9, а також іншими замовниками, такими як AMD. Кожна пластина може містити сотні чипів, залежно від розміру кристала, дизайну та ефективності виробництва. Завершення Фази 1B дозволить збільшити потужності заводу до 24 000 пластин на місяць на початку цього року.