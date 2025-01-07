NVIDIA оголосила про низку нових продуктів і партнерств у сфері робототехніки та автономних транспортних засобів під час свого виступу на виставці Consumer Electronics Show (CES) 2025 у Лас-Вегасі, підтверджуючи наміри компанії розширити свій вплив у сфері “фізичного ШІ”.

Виробник чипів, чия ринкова капіталізація перевищила $3 трильйони завдяки зростаючому попиту на апаратне забезпечення для штучного інтелекту, представив серію базових ШІ-моделей для людиноподібних роботів, нові інструменти для тестування автономних транспортних засобів та оголосив про значне партнерство з Toyota для створення наступного покоління самокерованих автомобілів, повідомляє FT.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг, який заснував компанію понад 30 років тому як виробника графічних процесорів для відеоігор, став ключовою фігурою в революції ШІ, що привела до стрімкого зростання компанії. Його виступ зібрав величезні черги перед конгрес-центром Mandalay Bay ще до початку презентації. Вийшовши на сцену у блискучій версії своєї фірмової шкіряної куртки, Хуанг заявив, що робототехніка досягла технологічного переломного моменту, який може створити “найбільшу технологічну індустрію в історії”.

Нові зусилля NVIDIA спрямовані на платформу Cosmos, яка пропонує безплатні базові ШІ-моделі, навчені на 20 мільйонах годин відеоданих. Ці моделі призначені для моделювання фізичного світу, що дозволяє розробникам ефективніше навчати роботів. Представники NVIDIA порівняли ці моделі з великими мовними моделями, такими як ті, що лежать в основі ChatGPT, назвавши їх таким же важливим технологічним проривом. Нові моделі інтегруються з платформою Omniverse від NVIDIA, яка використовується для симуляції реальних умов для автономних систем.

NVIDIA каже, що робототехніка може стати "найбільшою технологічною індустрією в історії"

Хуанг зазначив, що масштабне розгортання роботів значно розширить застосування ШІ поза межами традиційних сфер, і NVIDIA прагне бути ключовим гравцем у цьому процесі. Компанія прогнозує, що ринок людиноподібних роботів може досягти $38 мільярдів протягом наступних двох десятиліть. NVIDIA також представила колекцію базових моделей для людиноподібних роботів під назвою GR00T Blueprint, яка, за словами компанії, “значно прискорить” розробку роботів у різних галузях.

Одним із найважливіших оголошень став контракт із Toyota, яка використовуватиме платформу NVIDIA Drive AGX для створення майбутніх автономних автомобілів. Ця угода є ключовим кроком у розширенні автомобільного бізнесу NVIDIA, який, за прогнозами компанії, зросте до $6 мільярдів до 2026 фінансового року. Крім того, самокеровані автомобілі компанії Aurora та постачальник автозапчастин Continental також будуть використовувати технології NVIDIA для впровадження тисяч автономних вантажівок.

NVIDIA каже, що робототехніка може стати "найбільшою технологічною індустрією в історії"

Розширення NVIDIA у сферу фізичного ШІ відбувається на тлі зростаючої конкуренції з боку великих технологічних компаній, таких як Amazon та Microsoft, які розробляють власні чипи для центрів обробки даних. Однак аналітики вважають, що акцент NVIDIA на фізичний ШІ є “логічним наступним кроком” для компанії. Експерти з Bank of America зазначили, що хоча можливості у сфері фізичного ШІ величезні, основним викликом буде забезпечення доступності та надійності технологій.

Попри можливі труднощі, керівництво NVIDIA оптимістично налаштоване щодо майбутнього компанії в галузі робототехніки та ШІ. За словами віцепрезидента NVIDIA з технологій симуляції та Omniverse Рева Лебаредіана, оголошення, зроблені на CES, є переломним моментом для галузі. “Цей момент буде особливим. Цього року ми побачимо прискорення розвитку фізичного ШІ та робототехніки”, — сказав він.