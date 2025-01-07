NVIDIA каже, що робототехніка може стати "найбільшою технологічною індустрією в історії"

NVIDIA оголосила про низку нових продуктів і партнерств у сфері робототехніки та автономних транспортних засобів під час свого виступу на виставці Consumer Electronics Show (CES) 2025 у Лас-Вегасі, підтверджуючи наміри компанії розширити свій вплив у сфері “фізичного ШІ”.

Виробник чипів, чия ринкова капіталізація перевищила $3 трильйони завдяки зростаючому попиту на апаратне забезпечення для штучного інтелекту, представив серію базових ШІ-моделей для людиноподібних роботів, нові інструменти для тестування автономних транспортних засобів та оголосив про значне партнерство з Toyota для створення наступного покоління самокерованих автомобілів, повідомляє FT.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг, який заснував компанію понад 30 років тому як виробника графічних процесорів для відеоігор, став ключовою фігурою в революції ШІ, що привела до стрімкого зростання компанії. Його виступ зібрав величезні черги перед конгрес-центром Mandalay Bay ще до початку презентації. Вийшовши на сцену у блискучій версії своєї фірмової шкіряної куртки, Хуанг заявив, що робототехніка досягла технологічного переломного моменту, який може створити “найбільшу технологічну індустрію в історії”.

Нові зусилля NVIDIA спрямовані на платформу Cosmos, яка пропонує безплатні базові ШІ-моделі, навчені на 20 мільйонах годин відеоданих. Ці моделі призначені для моделювання фізичного світу, що дозволяє розробникам ефективніше навчати роботів. Представники NVIDIA порівняли ці моделі з великими мовними моделями, такими як ті, що лежать в основі ChatGPT, назвавши їх таким же важливим технологічним проривом. Нові моделі інтегруються з платформою Omniverse від NVIDIA, яка використовується для симуляції реальних умов для автономних систем.

Хуанг зазначив, що масштабне розгортання роботів значно розширить застосування ШІ поза межами традиційних сфер, і NVIDIA прагне бути ключовим гравцем у цьому процесі. Компанія прогнозує, що ринок людиноподібних роботів може досягти $38 мільярдів протягом наступних двох десятиліть. NVIDIA також представила колекцію базових моделей для людиноподібних роботів під назвою GR00T Blueprint, яка, за словами компанії, “значно прискорить” розробку роботів у різних галузях.

Одним із найважливіших оголошень став контракт із Toyota, яка використовуватиме платформу NVIDIA Drive AGX для створення майбутніх автономних автомобілів. Ця угода є ключовим кроком у розширенні автомобільного бізнесу NVIDIA, який, за прогнозами компанії, зросте до $6 мільярдів до 2026 фінансового року. Крім того, самокеровані автомобілі компанії Aurora та постачальник автозапчастин Continental також будуть використовувати технології NVIDIA для впровадження тисяч автономних вантажівок.

Розширення NVIDIA у сферу фізичного ШІ відбувається на тлі зростаючої конкуренції з боку великих технологічних компаній, таких як Amazon та Microsoft, які розробляють власні чипи для центрів обробки даних. Однак аналітики вважають, що акцент NVIDIA на фізичний ШІ є “логічним наступним кроком” для компанії. Експерти з Bank of America зазначили, що хоча можливості у сфері фізичного ШІ величезні, основним викликом буде забезпечення доступності та надійності технологій.

Попри можливі труднощі, керівництво NVIDIA оптимістично налаштоване щодо майбутнього компанії в галузі робототехніки та ШІ. За словами віцепрезидента NVIDIA з технологій симуляції та Omniverse Рева Лебаредіана, оголошення, зроблені на CES, є переломним моментом для галузі. “Цей момент буде особливим. Цього року ми побачимо прискорення розвитку фізичного ШІ та робототехніки”, — сказав він.