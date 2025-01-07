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Провідні компанії з видобутку Bitcoin, зокрема Mara Holdings, Riot Platforms та CleanSpark, активно накопичують криптовалюту, намагаючись захистити свої прибутки від зростання витрат на енергію, навіть попри нещодавнє досягнення рекордної ціни Bitcoin в $100 000. З листопада майнери залучили понад $3,7 мільярда інвестицій, переважно через випуск облігацій з нульовим або майже нульовим купоном, щоб фінансувати купівлю Bitcoin та підготуватися до подальших змін на ринку, пише FT.

Ця активність збіглася з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США, який пообіцяв, що Bitcoin буде “добуватись, карбуватись та вироблятись у США”. Однак, за словами представників галузі, головною причиною масового скуповування криптовалюти є економічний тиск, спричинений високими витратами на електроенергію та сподівання на майбутнє зростання вартості Bitcoin.

Прибутковість видобування Bitcoin значно знизилася після квітневого скорочення винагороди за майнінг, коли кількість нових монет, які майнери можуть отримати щодня, зменшилася з 900 до 450. Разом зі зростанням цін на електроенергію це посилило тиск на прибутки майнерів. За даними інвестиційної групи CoinShares, середня вартість видобутку одного Bitcoin для публічних компаній у США зросла до $55 950 у третьому кварталі. Враховуючи амортизацію та компенсаційні витрати, повна собівартість може сягати $106 000 за монету. Тим часом ціна Bitcoin коливається на рівні $102 175.

“Якби ціна Bitcoin не зросла, ми б побачили, як багато компаній почали б вимикати обладнання або оголошувати про банкрутство”, — зазначив керівник досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл.

Попри зростання цін, майнери стикаються зі збільшенням конкуренції та зростанням хеш-рейту — загальної обчислювальної потужності, необхідної для захисту мережі Bitcoin. Минулої п’ятниці хеш-рейт досяг історичного максимуму, що загрожує зменшенням прибутків майнерів через ускладнення процесу видобутку нових монет.

“Ми спостерігаємо стрімке зростання хеш-рейту Bitcoin, що свідчить про масовий запуск нового обладнання. Це робить компанії з високими витратами на видобуток особливо вразливими у разі корекції ціни”, — додав Баттерфілл.

У США майнери також зіштовхуються з жорсткою конкуренцією за енергоресурси. У Техасі, найбільшому штаті для криптомайнінгу, регулятори зобов’язали центри обробки даних зі споживанням понад 75 МВт подавати щорічні звіти про використання електроенергії. Очікується, що до 2025 року попит на енергію серед великих користувачів зросте на 60%.

Однак найбільший виклик для майнерів може виходити від компаній, які розробляють штучний інтелект. ШІ-компанії мають більше фінансових ресурсів і значно підвищують попит на обчислювальні потужності та енергію.

“Попит на штучний інтелект у США значно вплине на те, скільки нових ферм для майнінгу Bitcoin можна буде під’єднати до мережі”, — зазначив представник Core Scientific Рассел Кенн. “З економічного погляду, зараз доцільніше використовувати ці потужності для центрів обробки даних для ШІ, а не для майнінгу Bitcoin”.

Деякі компанії, такі як Mara Holdings, планують до 2028 року перенести половину своїх ферм за кордон, у регіони з надлишком енергії, наприклад, у Кенію, ОАЕ та Парагвай. Інші ж намагаються отримати прибуток завдяки ШІ. Відеокарти NVIDIA, які зазвичай використовуються для майнінгу криптовалют, також підходять для обробки великих обсягів даних у сфері штучного інтелекту. Компанії Hut 8, Core Scientific та Hive вже розпочали орендувати свої центри обробки даних ШІ-гіперскейлерам.