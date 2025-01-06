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Компанія CrowdStrike Holdings Inc. повністю відновила $30 мільярдів ринкової вартості, які вона втратила після глобального збою Windows, спричиненого помилковим оновленням свого антивірусного ПЗ минулого літа. Як повідомляє Financial Times, акції компанії — які впали на понад третину протягом двох тижнів після інциденту — тепер коштують більше, ніж до збою.

В інтерв’ю для FT генеральний директор CrowdStrike Джордж Курц розповів, що компанія змогла перетворити кризу на “конкурентну перевагу”, підкресливши, що довіра клієнтів залишилася незмінною, попри інцидент.

“Клієнти залишаються з нами,” зазначив Курц. “Один із клієнтів навіть сказав, що зламані кістки зростаються міцнішими, і вони не очікують повторення цієї ситуації. З іншого боку, конкуренти, які не проходили через подібні інциденти, можуть бути більш схильними до ризиків.”

Збій 19 липня зачепив тисячі комп’ютерів і серверів на базі Windows у всьому світі. Багато відомих компаній покладалися на CrowdStrike як на першу лінію захисту від кіберзагроз, що посилило масштаб інциденту.

Попри прогнози страхових компаній, що збій може призвести до мільярдних збитків, CrowdStrike лише незначно знизила прогноз на четвертий квартал, посилаючись на рівень утримання клієнтів у 97% у кварталі, коли стався інцидент.

Однак не всі клієнти залишилися лояльними. У жовтні Delta Air Lines — яка зазнала скасування 7,000 рейсів через збій — подала до суду на CrowdStrike, вимагаючи $500 мільйонів компенсації. Втім в CrowdStrike спростовують ці звинувачення, посилаючись на те, що головною проблемою Delta Air Lines була застаріла ІТ-інфраструктура.