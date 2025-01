Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія зазнає збитків, надаючи доступ до ChatGPT Pro за $200 на місяць. В OpenAI не передбачали, що підписка стане настільки популярною серед користувачів. Про це пише TechCrunch.

insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions!

people use it much more than we expected.

— Sam Altman (@sama) January 6, 2025