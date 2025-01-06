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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія зазнає збитків, надаючи доступ до ChatGPT Pro за $200 на місяць. В OpenAI не передбачали, що підписка стане настільки популярною серед користувачів. Про це пише TechCrunch.

Підписка ChatGPT Pro дає доступ до покращеної версії штучного інтелекту o1 та без обмежень на швидкість для інших інструментів компанії, таких як генератор відео Sora. Високий попит призвів до збільшення обчислювальних витрат, і прибуток від підписників не покриває ці витрати.

insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions! people use it much more than we expected. — Sam Altman (@sama) January 6, 2025

“Я особисто обирав ціну, — пише Сем Альтман в X, — і думав, що ми заробимо трохи грошей”.

OpenAI досі не є прибутковою компанією, хоча з моменту свого заснування вона залучила близько $20 млрд. Відповідно до звітів, компанія очікувала збитків у розмірі близько $5 млрд при доході в $3,7 млрд минулого року.

Це пояснюється витратами на утримання персоналу, оренду офісів та інфраструктуру для навчання ШІ. Наприклад, в якийсь період ChatGPT обходився OpenAI приблизно в $700 000 на день.

Нещодавно компанія визнала, що їй потрібно “більше капіталу, ніж вона очікувала”, оскільки вона готується до реструктуризації для залучення нових інвестицій. Крім того, OpenAI розглядає можливість підвищення цін на різні рівні підписки.

OpenAI прогнозує, що її дохід досягне $100 млрд до 2029 року.